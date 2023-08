Grève du transport scolaire : 2,3 millions de $ en remboursement aux parents

La grève du transport scolaire en Outaouais a forcé des parents à transporter, parfois sur de longues distances, leurs enfants à l’école. Pour ces déplacements du début du mois de mai jusqu’à la fin de l’année scolaire, des indemnités financières ont été remboursées aux parents. La somme s'élève à 2,3 millions de dollars, et la facture pourrait continuer de grimper.

Les centres de services scolaires (CSS) des Draveurs (CSSD), des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO) et de la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) ont dû composer avec la rupture de service à la fin de l'année scolaire 2022-2023 en raison d'une grève des chauffeurs d'Autobus Lasalle, Bigras Transport et Autobus Campeau.

Sans transport scolaire assuré, d'importantes sommes d'argent n'ont pas été déboursées aux transporteurs, soit environ 4,4 millions de dollars.

Les idemnités versées aux parents

Indemnités aux parents par CSS Centre de services scolaire Indemnités aux parents Sommes non déboursées aux transporteurs CSSPO 255 454 $ 518 471 $ CSSD 1,4 M $ 2,3 M $ CSSHBO 131 255 $ 699 528 $ CSWQ 588 615 $ 884 917 $ TOTAL 2,38 M $ 4,40 M $

La grève se poursuit chez Autobus Campeau, alors que les deux autres transporteurs et leurs chauffeurs sont parvenus à une entente en juin.

Pour le CSSD et le CSSPO , ces montants pourraient donc continuer de grimper avec la rentrée scolaire prévue la semaine prochaine.

S'il y a une différence entre les sommes non déboursées aux transporteurs et les indemnités versées aux parents, le CSSPO indique que les montants servent à compenser certaines dépenses supplémentaires engagées par les établissements , notamment la surveillance d’élèves et autres coûts liés à l’arrivée des parents en début et fin de journée et les coûts liés aux places supplémentaires en service de garde offertes aux élèves .

Si un écart demeure, les règles budgétaires du transport pour les CSS s’appliquent et une portion des allocations pour le transport scolaire est sujette à un ajustement de la part du MEQ .

Le CSSD a quant à lui indiqué que les montants ci-haut, qui ont été transmis au mois de juillet, ne correspondent pas puisque la décision d’accorder des indemnités aux parents d’élèves de niveau secondaire a été prise ultérieurement .

La différence entre les deux montants correspond donc sommairement à la somme des indemnités accordées aux parents d’élèves de niveau secondaire , précise une porte-parole, mentionnant au passage que le centre de services scolaire allait communiquer aux parents dans les prochains jours.