Accident mortel de Saint-Léandre : un expert appelle à la prudence

Alors que de nombreuses questions demeurent sans réponse à la suite du drame survenu à Saint-Léandre la fin de semaine dernière, un spécialiste en santé et sécurité au travail, spécialisé en construction, appelle ceux et celles appelés à utiliser un chariot élévateur à bien s'y préparer.

La nacelle élévatrice sur laquelle se trouvaient quatre membres d’une même famille s’est écrasée, samedi, sur le terrain d’une propriété en rénovations. Ces quatre personnes ont perdu la vie dans l’accident.

Questionné relativement à l’équipement en cause dans la tragédie, François Simard considère que les chariots élévateurs sont sécuritaires. Ils le sont d’ailleurs davantage, à son avis, que les échafaudages. Il faut toutefois, souligne le vice-président exécutif d’Action et Équipe SST, qu’ils soient utilisés adéquatement.

François Simard est vice-président exécutif d'Action et Équipe SST, une entreprise offrant des services-conseils en matière de santé et sécurité dans le domaine de la construction.

L’utilisateur d’un tel chariot doit, souligne-t-il, suivre préalablement une formation adaptée. Il doit aussi s’assurer d’avoir lu le manuel d’instructions afin de bien connaître les limites de cet équipement. Selon François Simard, la ligne est quand même mince entre une utilisation conforme et une utilisation qui pourrait mener à un accident grave .

Si on ne connaît pas l’équipement, si on ne sait pas exactement comment il fonctionne, si on ne connaît pas la capacité maximale des équipements, on doit s’abstenir. On doit se former, prendre des connaissances avant de l’utiliser, parce qu’évidemment, les conséquences peuvent être tragiques.