Le Rendez-vous des grandes gueules dévoile sa programmation

Le festival de contes et récits de Trois-Pistoles, le Rendez-vous des grandes gueules, offre une place particulière à la parole de la francophonie canadienne hors Québec dans sa 27e programmation, qui vient d'être dévoilée.

Du 1er au 8 octobre, une cinquantaine d’artistes de la parole du Québec et d’ailleurs livreront diverses performances à Trois-Pistoles. Quatorze autres municipalités du Bas-Saint-Laurent depuis les Jardins de Métis à l’est, jusqu’au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli à l’ouest, en passant par le BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac et la Maison de la culture du Pic-Champlain au Bic recevront également diverses performances, de la poésie à la littérature, écrit par voie de communiqué les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, l’organisation derrière le festival.

Le festival se tiendra en trois volets. Le cœur du festival se déroule principalement à Trois-Pistoles. Il y aura également des contes avec les écoles et le Rendez-vous s’épivarde, qui propose des spectacles à travers la région. L’idée c’est vraiment d’envoyer le conte à la rencontre du public partout où le public peut être , met en valeur la directrice générale, Gabrielle Ayotte Garneau.

Dans l’offre de spectacles, on a une diversité , se réjouit Mme Ayotte Garneau. On a aussi une diversité dans les cultures qu’on offre parmi les spectacles. Pour les contes, il y a des contes contemporains, traditionnels, où on va rejoindre différents publics avec une même forme d’art, souligne-t-elle en entrevue à Info-Réveil.

On a vraiment à cœur pour le Rendez-vous des grandes gueules d’offrir une rencontre entre le public et les différentes cultures.

La Forge à Bérubé de Trois-Pistoles présentera comme d’habitude la plupart des spectacles entre ses murs.

Le coup d’envoi du festival sera lancé le dimanche 1er octobre à 14 h avec le projet Se corrompre, qui comprend la pièce Patentes à Gaz et autres matières inflammables d’Élise Argouarc'h et Oliviers d’Amours.

Mercredi, la série de cabarets de contes débutera, suivie d’une soirée de poésie le lendemain soir.

La Veillée de la francophonie et la Grande Veillée du conte auront lieu vendredi et samedi soir, toujours à la Forge à Bérubé à Trois-Pistoles.

Gabrielle Ayotte Garneau, directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles

Les 7 et 8 octobre en matinée, le conteur belgo-japonais Pascal Guéran proposera une randonnée contée dans la forêt de Luc Malenfant, à Saint-Mathieu-de-Rioux.

En fin d’après-midi samedi, le mOff Festival se tiendra sur le chemin de la Côte-du-Bic.

Le dernier dimanche du festival, le Rendez-vous des grandes gueules présentera son traditionnel concours national de la plus grande menterie dans la cour du Caveau des Trois-Pistoles, à l’occasion du marché public des Basques.

Pour le spectacle de clôture, le collectif de conteurs et de musiciens Les Ceuzes-là présentera la pièce Contes rendus et autres petites vengeances, dimanche soir.

Pendant le festival, l’organisation rendra hommage à la conteuse acadienne Yvette Pitre, qui est décédée au printemps dernier. La conteuse devait participer au festival cette année. Elle a vraiment marqué le milieu du conte et surtout le milieu du conte acadien , fait valoir Gabrielle Ayotte Garneau. Elle a propagé la parole vivante en Acadie pendant un bon moment, elle a inspiré beaucoup d’artistes. On s’est dit qu’on voulait la faire connaître.

La programmation complète du festival est disponible en ligne.

Avec la collaboration de Perrine Bullant