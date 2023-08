Les conseillers d'Halifax ont demandé au personnel municipal d'élaborer des stratégies pour mieux préparer la municipalité aux incendies dans les zones à haut risque.

Cette demande arrive environ trois mois après qu’un feu ait détruit plus d'une centaine de maisons en banlieue de la ville.

Les conseillers régionaux ont adopté une motion visant à créer des stratégies et des recommandations de préparation dans les forêts urbaines.

La motion demande au personnel municipal de répertorier les communautés situées dans les zones forestières qui ont besoin de plus de voies d'évacuation d'urgence et de sources d'eau, et d'identifier tous les obstacles qui entravent la réalisation de ces projets.

Ce travail aurait dû être fait depuis longtemps, il doit être fait et c'est notre rôle de garantir qu'il soit fait , dit la conseillère Pam Lovelace.

L'incendie de forêt d'Upper Tantallon s'est déclaré le 28 mai à Westwood Hills, un quartier situé près de la route Hammonds Plains, à environ 25 kilomètres d'Halifax. Les autorités ont déclaré que plus de 200 structures avaient été détruites lors de l'incendie de forêt, dont 151 maisons.

La motion suggère aussi d'exiger des voies d'évacuation secondaires et des sources d'eau d'urgence. Certains quartiers d'Halifax qui ont été construits avec une seule entrée et sortie continuent d'ajouter des maisons, et le conseiller Waye Mason veut savoir si la municipalité peut ajouter des conditions au développement futur.

Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à voir des gens construire des maisons familiales de plus en plus loin dans les bois jusqu'à ce que toutes ces choses soient réellement en place , explique Waye Mason.

Le personnel municipal doit aussi examiner si Halifax devrait envisager de modifier les codes du bâtiment et les règlements d'aménagement du territoire pour ces zones, notamment en exigeant des matériaux inflammables tels que le bois d'ingénierie ou le fibrociment.

D'autres idées pourraient être des coupe-feu permanents et exiger que les maisons soient aménagées conformément aux normes FireSmart, un programme national qui vise à minimiser les risques d'incendies de forêt en créant des zones tampons autour des maisons et en utilisant des plantes résistantes au feu.

Une partie de l'attrait de vivre aux limites de la ville en pleine nature c’est d'avoir une maison qui ressemble à une cabane dans les arbres , admet Waye Mason.

Changer la façon dont vous construisez, tout en permettant aux gens de vivre là-bas, ça peut être un problème, ça peut être difficile pour les gens. Nous devons avoir une conversation communautaire très solide.

En 2013, Halifax a reçu une étude de l'Université Dalhousie qui a révélé des risques élevés dans les zones adjacentes à la forêt et a formulé des suggestions sur la manière dont la ville pourrait gérer ces zones.

Il y a eu plusieurs incendies majeurs à Halifax dans le passé, notamment à Spryfield en 2009, lorsque plusieurs maisons ont été détruites, et à Porters Lake en 2020, lorsque des centaines de maisons ont été évacuées.

Ce sont des choses dont nous aurions dû parler il y a 10 ou 15 ans , admet Pam Lovelace.

Compte tenu des incendies de forêt que nous avons eus dans la municipalité, les incendies d'Upper Tantallon et de Hammonds Plains doivent être un catalyseur de changement.

