L’Association des services de garde du Manitoba réclame plus de soutien gouvernemental

Plus d’une centaine d’éducateurs en services de garde se sont rassemblés devant le Palais législatif du Manitoba, mardi, afin de réclamer plus de soutien de la part du gouvernement de provincial à l’approche des prochaines élections provinciales, prévues le 3 octobre.

L’Association des services de garde du Manitoba, instigatrice du rassemblement, exhorte la province à investir davantage dans le secteur de l’éducation à l’enfance et des garderies.

Elle dénonce notamment une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, un manque de place dans les garderies et dans les centres d’apprentissage, ainsi que des listes d’attente qui cessent de s’allonger.

D’après l’Association, 16 605 enfants étaient inscrits sur la liste d'attente du registre provincial pour les services de garde en 2018.

Selon des documents venant du ministère des Familles que le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) a obtenu, ce chiffre est passé à 18 903 en 2020.

Dans le cadre d’une entente avec le gouvernement fédéral, les familles manitobaines bénéficient, depuis avril dernier, d’un taux minimum de frais de 10 $ par jour dans les garderies subventionnées.

Par ailleurs, en juillet dernier, les deux ordres de gouvernements se sont engagés à verser 180 millions de dollars pour financer 3700 nouvelles places en garderie à l’échelle provinciale.

Plus tôt cette semaine, le NPD s'est, pour sa part, engagé à étendre le programme des garderies à 10 $ par jour à la période des vacances d'été, aux jours fériés, à la fin de semaine et aux journées pédagogiques.

Toutefois, selon Lorraine Milan, responsable des médias à l’Association des services de garde du Manitoba, l'octroi de subventions gouvernementales ne règle pas le problème du manque de places, si aucune mesure n'est adoptée pour alléger la pénurie de main-d’œuvre.

Publicité

Le programme de 10 $ par jour est un bon commencement, mais ne couvre pas les frais pour les enfants de six ans et plus et ne [règle pas l’enjeu] des listes d’attentes que nous avons dans nos centres , explique-t-elle.

Plus d’efforts doivent être investis envers l’embauche et la rétention de la main-d’œuvre, d’après Jodie Kehl, la directrice générale de l’Association des services de garde du Manitoba.

D’après l’Association, environ 35 % des garderies du Manitoba opèrent avec une exemption de licence en raison du manque d'effectif.

Selon Jodie Kehl, il manque actuellement 1000 éducateurs à la petite enfance au Manitoba. L'amélioration des salaires et des conditions de travail attirerait et retiendrait les travailleurs dans la province, selon elle.

Nous comptons tous sur les services de garde, et c'est une chose à laquelle les Manitobains doivent penser lorsqu'ils se rendront aux urnes le 3 octobre.

Ouvrir en mode plein écran « Tout le monde compte sur quelqu'un qui compte sur le service des garderies », estime Jodie Kehl, directrice générale de l’Association des services de garde du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Même constat du côté francophone

D’après Juliette Chabot, agente de projet pour la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, les garderies francophones de la province font aussi face aux mêmes difficultés.

Publicité

La province octroie des fonds, mais le manque de personnel empêche [les garderies] d’agir , explique-t-elle.

Les garderies francophones subissent, d’après elle, les contrecoups d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et d’un manque de personnel pour pourvoir les postes de direction.

On a besoin de personnel francophone pour soutenir et travailler sur la construction identitaire de chacun et chacune , estime Juliette Chabot.

Le manque de places en garderies est très urgent , affirme-t-elle. On reçoit souvent des courriels ou des appels téléphoniques [...]. C’est certain qu’on n’a pas de baguette magique nulle part.

D’après Juliette Chabot, les familles de nouveaux arrivants sont particulièrement affectées par la situation actuelle. Ces dernières n’ont aucune chance de même s’installer sur une liste d’attente parce [qu'elles] sont super énormes et les gens sur les listes d’attente sont déjà là depuis très longtemps , déplore-t-elle.

Avec les informations de Richard Sabeh et Jérémy Laniel