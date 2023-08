Vitalité économise temps et argent en supprimant des examens médicaux superflus

Le Réseau de santé Vitalité, au Nouveau-Brunswick, fait état d’importantes économies et de meilleurs soins pour les patients en supprimant des examens et des traitements superflus.

Vitalité participe à la campagne nationale nommée Choisir avec soin et qui a été lancée il y a quelques années. Elle vise à optimiser les ressources dans le domaine pour le bien des patients.

Anciennement, on pensait qu’un médecin qui nous voit plus souvent, qui demande plus de tests, que c’est une bonne chose parce qu’il s’occupe de nous. Mais [...] on s’est rendu compte qu’il y a au moins 30 % des examens et traitements qui sont en fait inutiles et même ils peuvent être dommageables pour le patient , explique le Dr Ihssan Bouhtiauy au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale d’ICI Acadie.

Le Dr Bouhtiauy est le chef clinique du département de biochimie chez Vitalité et un copilote de l’implantation de Choisir avec soin.

En tant qu’exemple de traitement potentiellement dommageable, il mentionne un médicament qui peut être prescrit à un patient âgé pour l’aider à dormir, mais à long terme ce produit peut entraîner une perte de coordination et faire augmenter le risque de chute, donc de fractures.

Lorsqu’on fait une consultation, il faudrait prendre le temps de regarder ce dont il a besoin exactement. Même le patient peut demander au médecin : "est-ce que j’ai vraiment besoin de ça?" , affirme Ihssan Bouhtiauy.

Ouvrir en mode plein écran Une imagerie médicale n'est pas toujours nécessaire dans le cas de traumatisme mineur, par exemple. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Krystalle Ramlakhan

Quant à un test superflu, il ajoute qu’un adulte qui se fait légèrement mal à la tête en tombant n’a pas toujours besoin d’imagerie médicale. En réduisant le nombre de tests inutiles, le médecin peut mieux s’occuper de ses patients qui en ont réellement besoin.

Alors on va améliorer le temps d’attente [...] le patient va avoir un meilleur service et une meilleure accessibilité. C’est ce qu’on vise , indique le Dr Bouhtiauy.

Edmundston s'est distingué à l'échelle nationale

Vitalité indique que l'Hôpital régional d’Edmundston a économisé à lui seul des centaines de milliers de dollars et libéré des ressources pour desservir plus de patients en supprimant des examens et des tests superflus.

Par exemple, l’établissement a considérablement réduit le nombre de tests GGT (pour les fonctions du foie) effectués par année. Il est passé de 57 997 en 2008 à 23 702 en 2022. L'Hôpital régional d’Edmundston a obtenu la certification nationale de niveau deux dans le cadre de Choisir avec soin. La certification la plus élevée est celle de niveau trois.

Lorsqu’on avait appliqué, je pense en 2021, il y avait cinq hôpitaux au Canada qui avaient la désignation de niveau trois et il y en avait quatre de niveau deux. On était cinquième au niveau deux et les premiers à l’est de l’Ontario , souligne le Dr Bouhtiauy.

Vitalité a fait une autre application de ce genre, il y a quelques semaines, pour le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

