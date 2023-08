La météo pourrait donner un coup de main aux pompiers en Colombie-Britannique

Des températures plus fraîches et de la pluie sont prévues dans l'intérieur de la Colombie-Britannique d'ici jeudi, cette zone durement frappée par les incendies.

Selon Environnement Canada, il y a 70 % de probabilités de précipitations dans la région de Shuswap où brûlent les feux du complexe Adams Lake. Les températures maximales prévues sont de 18 degrés Celsius.

La pluie pourrait toutefois être accompagnée d'orages et de rafales de vent atteignant 50 kilomètres à l'heure dans cette région durement touchée par les feux, selon les prévisionnistes.

Le Service de lutte aux incendies de la Colombie-Britannique affirme que 120 pompiers les feux de forêt et 105 pompiers de bâtiments combattent le feu Bush Creek East qui a forcé l’évacuation de 11 000 personnes dans la région Shuswap.

Publicité

Possibilité de pluie dans l'Okanagan

La région qui comprend Kelowna et West Kelowna devrait également connaître un peu de répit avec 60 % de probabilité d'averses prévues mercredi et une température maximale prévue de 19 degrés.

Le temps plus frais devrait aider à cartographier les feux de forêt dans la province, ce qui a été difficile jusqu’à maintenant en raison de la fumée.

L’agente d’information sur les feux de forêt, Sarah Budd, dit par contre que les éclairs et les vents demeurent inquiétants.

C’est difficile, parce qu’on veut l’humidité, mais on ne veut pas les éclairs et on ne veut pas les vents, c’est vraiment un mélange de conditions [...] mais avec les températures plus basses, c’est vraiment encourageant aujourd’hui et on s’attend à ce que cela aille mieux pendant la nuit aussi.

Environnement Canada publie également des des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour tous les endroits où brûlent les feux, dont l'Okanagan et le Shuswap. La fumée des feux de forêt sera ressentie plus particulièrement au cours des 24 à 48 prochaines heures.

Publicité

Encore plus de pluie dans le Centre

Un bulletin météorologique spécial est par ailleurs en vigueur pour la région de Prince George et les Cariboos.

De 30 à 40 mm de pluie sont prévus, mais possiblement près de 50 mm par endroits d'ici la nuit de mercredi à jeudi.

Cela pourrait occasionner des risques d'érosion des routes près des cours d’eau et des inondations par endroits. Il y a également des risques d'éclairs et de vents allant jusqu'à 50 km à l'heure du sud vers le nord, ce qui pourrait compliquer les opérations.

Plus de 370 feux de forêts brûlent présentement en Colombie-Britannique dont 157 ne sont pas maîtrisés.

Avec les informations de La Presse canadienne