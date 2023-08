Problèmes de billetterie et de signalisation : Guilbault s’impatiente contre l’ARTM

Questionnée sur les problèmes de billetterie et sur l'initiative d'un usager de régler lui-même le manque de signalisation entre la gare du REM et la station de métro Bonaventure, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a admis « que ça n'a pas de bon sens » ce matin au micro d'ICI Première.

Problème d'affichage, de communication de l’information, de grille tarifaire, d'achat de titres et de correspondances, la mise en service du REM a mis en lumière de nombreuses lacunes et irritants pour les usagers du transport en commun de Montréal et de la Rive-Sud.

Bien que certains de ces problèmes relèvent d'ajustements normaux compte tenu des changements majeurs apportés au réseau, d'autres, cependant, auraient dû être déjà réglés, voire prévus longtemps d'avance par l'ARTM qui a disposé de plusieurs années pour se préparer à la venue du REM.

Je trouve aussi que des fois l’ARTM ne nous aide pas à les aider.

Comble de l'ironie, des étudiants universitaires ont fait les manchettes dans le quotidien La Presse en réglant eux-mêmes, en quelques heures de travail, des problèmes d'affichage majeurs entre la gare du REM et la station de métro Bonaventure ou encore en développant à peu de frais une application qui permet de recharger une carte OPUS en ligne, à partir d'un téléphone cellulaire. Un outil que l'ARTM ne fournit toujours pas à ses usagers des années après l'implantation de la carte OPUS.

J’avoue que comme vous, quand je lis ces choses-là, ça n’envoie pas un signal d’efficacité , a reconnu la ministre des Transports à l'animateur Patrick Masbourian.

Ça, honnêtement, ça n’a pas de bon sens. Développer une application c’est quand même plus compliqué que faire de la signalisation , a renchéri Mme Guilbault, laissant paraître une pointe d'exaspération.

On va y aller nous la faire la signalisation au besoin. Des fois, je suis quasiment rendue là.

La ministre a peu après tenu à tempérer ses propos en expliquant : Il faut faire la part des choses. Un étudiant qui développe une application comme ça… Il faut voir. Nous, ça nous prend des technologies éprouvées, on est assujettis à des standards au gouvernement. Alors on ne peut pas en vouloir non plus à l’ARTM de faire les choses dans les règles. Là-dessus, je suis d’accord avec eux [l'ARTM] .

Pour écouter l'entrevue de Patrick Masbourian avec Geneviève Guilbault, cliquez ici.

À savoir si elle avait toujours confiance en Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM, qui ignorait lundi, lors d'une entrevue au même micro, qu'il est toujours impossible d'obtenir une correspondance pour le REM dans les autobus de la RTL, la ministre a relancé la balle dans la cour de M. Gendron.

Moi, je lui parle à M. Gendron et à chaque fois il me dit que ça va se régler puis à chaque fois il a l’air de trouver que les choses vont bien aller… Alors on va espérer que ça va bien aller.