La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) estime que les nouvelles politiques adoptées par le gouvernement provincial concernant l’éducation à la sexualité et l’identité de genre « nuiront » aux élèves issus de la communauté LGBTQ+.

Mardi, le gouvernement provincial a annoncé que le consentement des parents des élèves de moins de 16 ans sera obligatoire en ce qui concerne l’éducation à la sexualité et la question du genre.

Selon ces nouvelles directives, les parents d'élèves devront désormais donner leur accord aux établissements scolaires en ce qui concerne l'utilisation du nom ou du genre préféré des élèves de moins de 16 ans à l'école .

Les écoles devront également informer, au préalable, les parents d'élèves de moins de 16 ans du contenu des programmes d’éducation à la sexualité et leur offrir la possibilité de refuser que leurs enfants y participent.

Dans un communiqué, la STF affirme que ces changements soulèvent des questions concernant les droits de la personne et qu'ils vont à l'encontre de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Il s'agit d'une réponse politique de la part du gouvernement provincial qui a perdu le soutien de l’extrême droite lors d'une élection partielle et qui arrive après un cas isolé , indique l'organisme.

La présidente de la STF , Samantha Becotte, affirme que des défenseurs des droits de l'enfant ont examiné des politiques similaires dans différentes provinces et les ont jugées inconstitutionnelles .

Elle ajoute que la province sacrifie la sécurité des élèves et la qualité de l'éducation afin de répondre aux besoins politiques .

Lorsque les élèves ne se sentent pas soutenus et en sécurité à l'école, ils sont plus souvent confrontés à des problèmes allant de l'anxiété et de la dépression à l'automutilation, au suicide, à la toxicomanie et à l'itinérance , estime-t-elle.

Une annonce troublante , selon des expertes

Tamara Hinz est pédopsychiatre à Saskatoon. Elle estime que les changements apportés par la province concernant l’inclusion de l’accord parental dans l’éducation sexuelle et l’identité de genre sont troublants .

J'ai été très surprise et très déçue. Je pense que tout le monde dans la province a été pris au dépourvu par cette annonce , indique Mme Hinz. Je pense qu'il est vraiment préjudiciable de faire des changements à l'éducation à la santé génésique et au consentement par rapport à d'autres parties du programme d'études.

Cette dernière ajoute que des études ont démontré des liens étroits entre le manque d'éducation sexuelle et les niveaux d'infections sexuellement transmissibles ainsi que des cas de grossesses non désirées chez les adolescentes.

Il est vraiment étonnant que nous fassions un pas en arrière dans ce type d'éducation très importante, surtout dans une province comme la Saskatchewan qui est déjà aux prises avec des taux extrêmement élevés d'infections telles que le VIH et la syphilis , note Tamara Hinz.

La directrice générale de l’organisme Planned Parenthood, Julian Wotherspoon, se dit aussi déçue de cette décision de la part du gouvernement provincial.

Je pense qu'il s'agit d'un pas de trop de la part du gouvernement, et peut-être aussi d'une mauvaise compréhension de notre rôle en tant que parent , affirme Mme Wotherspoon. Les écoles sont un lieu où nos enfants peuvent sortir et avoir une vision plus large de ce qui existe dans le monde. Et c'est notre travail en tant que parents de les ramener à la maison et d'avoir des conversations avec eux.

Ce changement de politique fait suite à un incident survenu en juin dernier, lorsqu'un élève eut récupéré du matériel jugé explicite d'une présentation par l'organisation Planned Parenthood dans une école de Lumsden.

À l'époque, le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, a ordonné à son ministère de revoir des matériels sur l’éducation sexuelle inclus dans le curriculum des écoles secondaires.

Mardi, le gouvernement a souligné que seuls les enseignants pourront désormais présenter du matériel d'éducation à la sexualité en classe.

Cependant, Mme Wotherspoon estime que les enseignants ne disposent pas d'outils nécessaires en ce qui concerne l'éducation sexuelle.

Nous voulons soutenir les éducateurs afin qu'ils disposent des outils dont ils ont besoin pour agir efficacement , indique la directrice générale de l’organisme Planned Parenthood.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti