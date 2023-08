La mine de charbon Donkin licencie des travailleurs durant l’arrêt des travaux

Une entreprise liée à la mine de charbon souterraine de Donkin, en Nouvelle-Écosse, affirme que l'exploitant de la mine Kameron Coal a licencié du personnel en raison d'un ordre d'arrêt des travaux émis par la province en juillet.

Morien Resources, qui perçoit une redevance sur le charbon vendu et qui appartient en partie à la société propriétaire de Kameron Coal, en a fait l’annonce dans un communiqué de presse. Par contre, personne de Kameron Coal n'a commenté.

Jeff Dolan, directeur général par intérim de la sécurité du ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse ne peut pas préciser quand l'ordre d'arrêt des travaux sera levé.

Publicité

Nous ne sommes pas en mesure d'établir un calendrier en ce moment , dit-il. Mais nous pouvons dire que nous voulons prendre le temps nécessaire pour nous assurer que nous prenons en compte toutes les considérations de sécurité possibles afin que nous puissions rouvrir cette mine et qu’elle soit aussi sécuritaire que possible.

L'arrêt de travail a été ordonné après l’effondrement d’une partie du toit du tunnel d'accès principal de la mine le mois dernier.

Jeff Dolan précise qu'une section de toit de 15 mètres de long sur 5 mètres de large et un mètre de profondeur est tombée dans le tunnel, qui a été construit dans les années 1980, mais personne n'a été blessé.

Les mineurs qui se trouvaient sous terre au moment de l’effondrement ont pu suivre un plan d'évacuation en utilisant un tunnel d'échappement séparé.

La mine n'a commencé à fonctionner qu'en 2017 et a été fermée pendant plus de deux ans à partir de mars 2020 après une série de chutes de toit et ce que Kameron Coal a qualifié à l'époque de conditions géologiques difficiles .

Ouvrir en mode plein écran Une entreprise liée à la mine de charbon souterraine de Donkin, en Nouvelle-Écosse, affirme que Kameron Coal a licencié du personnel après que la province ait émis un ordre d'arrêt des travaux à la suite d'une importante chute de toit. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

La province rapporte 32 chutes de toit de plus de trois tonnes à la mine au cours des 6 dernières années, y compris pendant la période où elle a été fermée par l'exploitant.

Publicité

Jeff Dolan explique que Kameron Coal a maintenant réparé le toit du tunnel d'accès principal et fourni un plan de sécurité pour la réouverture, mais la province souhaite qu'un expert indépendant examine les travaux et le plan.

Nous recherchons une expertise au Canada au sein du système postsecondaire, nous parlons donc aux écoles d'ingénierie de partout au Canada dans les universités pour déterminer qui est le meilleur expert pour mener cet examen pour nous , dit-il.

Jeff Dolan explique que les responsables provinciaux, l'exploitant de la mine et certains de ses travailleurs siègent à un comité mixte qui a examiné le travail de Kameron Coal à ce jour. Il ajoute qu'aucun employé n’a contacté la province avec des problèmes de sécurité.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC