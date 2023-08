Projet de tours : le conseil municipal d’Ottawa doit renvoyer la demande de construction

Une demande visant à autoriser la construction de deux tours sur l’avenue Carling devra être renvoyée au comité pour un second examen. Pourquoi? Selon le personnel de la Ville d’Ottawa, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ainsi que la Commission de la capitale nationale n’ont pas reçu l’avis de convocation requis pour une réunion la semaine dernière.

Le Comité de la planification et du logement a récemment voté en faveur de la demande de Taggart Realty Management de construire des tours de 16 et 27 étages, juste à l'ouest du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa.

La demande devait être soumise au conseil municipal mercredi pour approbation finale de l'augmentation des limites de hauteur et des changements de zonage.

Mais une note du directeur général par intérim de la Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique de la Ville, Don Herweyer, a plutôt exhorté les conseillers à renvoyer la question au Comité afin de se conformer à la loi provinciale.

Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Commission de la capitale nationale n’ont pas reçu d’avis en bonne et due forme , a-t-il écrit dans sa note.

Pour garantir l'intégrité du processus, il est demandé au conseil municipal d’adopter une motion visant à renvoyer la question au comité de l'urbanisme et du logement, avec un nouvel avis et la publication du rapport du personnel, afin de s'assurer que la notification appropriée a lieu conformément à la loi sur l'urbanisme.

Ouvrir en mode plein écran Don Herweyer, directeur général intérimaire de la planification, de l'immobilier et du développement économique d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Don Herweyer a déclaré qu’il s’agissait d’un besoin en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, une loi provinciale, et en vertu du plan officiel de la Ville.

Selon une note additionnelle annonçant les travaux du conseil municipal de mercredi, le conseiller Jeff Leiper prévoit proposer une motion, qui renvoie la question au comité, pour le 20 septembre.

Dans une lettre envoyée ce printemps, Agriculture et Agroalimentaire Canada a critiqué les tours proposées affirmant qu’un tel projet aurait un impact considérable sur la recherche menée à la Ferme expérimentale centrale, juste en face du projet. Des travaux essentiels pour produire des cultures plus aptes à supporter les changements climatiques, ont souligné deux hauts fonctionnaires de l’ AAC .

Une association locale s'est également inquiétée de la circulation et de la transition vers le quartier de faible hauteur qui entoure le site des tours proposées. Leurs membres de l'association se sont joints à une longue liste de délégations lors de la réunion du comité, qui avait lieu la semaine dernière, où les représentants d'Agriculture Canada étaient absents.

Nouvelle déclaration d'impact sur le patrimoine culturel

Même si le Comité de la planification et du logement a voté en faveur du projet à huit voix contre deux, il a tout de même voté pour exiger une nouvelle déclaration d’impact sur le patrimoine culturel pour le projet.

Le but : répondre spécifiquement aux préoccupations relatives à l’ombre. Cette déclaration a été préparée par Commonwealth Historic Resource Management (CHRM) pour Taggart Realty Management. On y apprend que les ombres portées par les bâtiments de la Ferme expérimentale ne dépasseront pas les normes de la ville en matière d'espaces ouverts.

Ces normes exigent que les nouvelles ombres nettes n'entraînent pas une moyenne de 50 % d'un espace public dans l'ombre pendant au moins cinq heures d'intervalle .

CHRM a déclaré que les tours proposées répondraient à cette norme et que les ombres seraient généralement limitées à deux heures, de 16 h à 18 h, selon son analyse faite en septembre.

Les représentants du promoteur Taggart ont également fait valoir, la semaine dernière, que le projet répondait aux normes de la Ville en matière d’espaces ouverts. Les critiques ont cependant rétorqué que la Ferme expérimentale est plus qu’un espace ouvert, mais bien un centre de recherche vital d’une grande valeur scientifique et historique.

Ces détracteurs ne pensent pas que les normes soient le bon moyen d’évaluer le projet. Leslie Maitland, de Patrimoine Ottawa, a demandé une modification du plan officiel afin de reconnaître la valeur unique de la ferme.

La déclaration du CHRM affirme également que l’impact de l’ombre n’est pas nouveau étant donné que la ferme possédait autrefois une ceinture d’arbres au nord qui projetait également une ombre sur la ferme.

Mais les scientifiques d’ AAC ont été catégoriques sur le fait que l’ombre des tours introduirait une nouvelle variable dans leurs expériences, ce qui rendrait les données difficiles à interpréter et impossibles à appliquer aux exploitations agricoles du monde réel.