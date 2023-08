Logement et étudiants étrangers : l’U de M propose des solutions

Le recteur de l’Université de Moncton qualifie de simpliste l’idée du ministre Sean Fraser de limiter le nombre d’étudiants étrangers admis au pays pour soulager la crise du logement. Denis Prud’homme espère que les institutions post-secondaires comme la sienne pourront plutôt compter sur l’aide des gouvernements pour développer des projets résidentiels sur les campus.

L’Université de Moncton a connu une augmentation de 77 % de ses étudiants étrangers depuis deux ans. Cette croissance a été surtout importante aux campus de Shippagan et d’Edmundston.

Avec cet afflux, les problèmes de logements se sont révélés criants.

Et malgré qu'on avait augmenté le nombre de places à Shippagan au niveau des résidences - on a acheté de nouvelles bâtisses, on les a rénovées - on s'aperçoit maintenant que lorsqu'on arrive à tout près de 556 étudiants, c'est la capacité maximale que la région peut absorber , explique-t-il en entrevue à l’émission La matinale.

Selon les estimations de l’université, la croissance de la population étudiante devrait ralentir et est estimée à 3 à 4 pour cent cette année par rapport à l’année dernière.

Des projets résidentiels

En ce moment, l’Université de Moncton a deux projets résidentiels en développement. Le premier consiste à ajouter 64 places supplémentaires aux résidences étudiantes du campus d’Edmundston.

Un projet de construction d’appartements est aussi en cours sur le campus de Moncton.

Denis Prud’homme espère toutefois obtenir du soutien financier gouvernemental pour la construction de logements abordables.

Ce qu'on veut, c'est que nos gouvernements accélèrent la prise de décision pour qu'on puisse mettre en chantier ces nouvelles résidences , indique M Prud'homme.

Densifier les campus

L’Université de Moncton a aussi comme objectif de densifier ses campus et veut que certains projets résidentiels soient accessibles au public.

Les trois campus de l'Université de Moncton, on veut bâtir du logement abordable et du logement pour la population générale, pour densifier nos campus et également créer une petite source de revenus indépendante des subventions gouvernementales et des droits de scolarité , souligne M. Prud’homme.

En attendant la concrétisation de ces projets, l’université est toujours à la recherche de chambres et de logements pour des étudiants et fait appel à la population pour l’aider à leur trouver des logis.

