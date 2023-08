Les joueurs de hockey de Thunder Bay pourraient avoir moins d’options pour patiner à l’extérieur si une nouvelle proposition de la Ville est acceptée.

L’administration municipale recommande de fermer la majorité de ses patinoires extérieures, celles qui sont considérées sont sous-utilisées.

Seulement 8 sur 39 resteraient ouvertes : North End Park, West End Park, Carrick Park, et Marina Park dans le nord de la ville, et Northwood Playfield, Dease Park, Vickers Park Trail, et West Thunder Park dans le secteur sud de la ville

Sur une base annuelle, nous gardons l’œil sur les taux d’utilisation de notre programme de patinoire , indique Cory Halvorsen, gestionnaire des parcs et des espaces libres pour la Ville.

Nous nous basons sur la moyenne d’utilisation sur cinq ans pour informer notre processus décisionnel en ce qui concerne les réductions potentielles d’offres de services, soit pour ce qui est du type d’installation ou encore pour le lieu. Tout cela est très clair dans notre politique sur les patinoires extérieures.

Selon M. Halvorsen, les évaluations ont démontré que plusieurs des patinoires de la ville sont sous-utilisées, et la Ville a dû avertir les utilisateurs que les patinoires pourraient fermer si l’achalandage n’augmente pas.

La décision n’a pas encore été prise – ce sera pour plus tard cette année lors du processus budgétaire du conseil municipal.

Cory Halvorsen affirme que la Ville effectue le comptage d’utilisateurs de façon équitable. Par exemple, on ne compte pas l’achalandage lorsqu’il fait plus froid que -20 °C, ou encore si la patinoire n’a pas été pelletée ou si elle n’est pas accessible.

La fermeture des patinoires pourrait mener à des économies de 365 000 $ par an, selon la Ville.

Nick Parry, un entraîneur de hockey à Thunder Bay, dit avoir vécu un choc quand il a appris que la Ville envisageait la fermeture d'autant de patinoires extérieures.

J’ai grandi à Thunder Bay; ça fait environ 30 ans que j’utilise les patinoires extérieures ici , dit-il. Quand j’étais jeune, à peu près tous les jeunes de la ville pouvaient facilement marcher pour se rendre à une patinoire extérieure.

Bien franchement, je ne sais pas ce que j’aurais fait quand j'étais plus jeune si je n’avais pas eu un accès facile à une patinoire extérieure.

Toujours selon Nick Parry, la plupart des patinoires extérieures de la ville ne sont pas adéquates pour le hockey organisé, car elles sont trop petites. Par contre, il soutient qu’elles sont importantes pour le développement des jeunes qui s’y rendent pour améliorer leurs aptitudes.

Pour l’instant, la Ville cherche à recueillir des commentaires du public sur la proposition, à l’aide d’un sondage en ligne. (Nouvelle fenêtre)

Cory Halvorsen indique que les résultats seront compilés et présentés au conseil municipal en septembre.

Avec les informations de CBC