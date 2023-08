Interdiction du cellulaire en classe : « Il était temps!  »

La volonté de Québec d'interdire les cellulaires en classe satisfait en partie l'enseignant à l'école secondaire Monique-Proulx de Warwick, Étienne Bergeron, qui est derrière une pétition demandant l'interdiction des téléphones intelligents à l'école.

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui s'était montré ouvert ces derniers mois à une interdiction généralisée du cellulaire en classe, doit annoncer son intention d'instaurer cette mesure mercredi, à l'occasion du Conseil des ministres qui se tiendra à Québec.

La date précise n'est pas connue, mais le ministre Drainville doit envoyer une directive en ce sens dans le réseau scolaire public.

Pour Étienne Bergeron, qui a récolté plus de 8000 signatures avec sa pétition sur le site web de l'Assemblée nationale, le cellulaire est une grande source de distraction et représente beaucoup de gestion pour l'enseignant.

Il assure que la décision de Québec est un pas de plus dans la bonne direction.

Il était temps. [...] On a retiré les cellulaires lorsque l'on conduit parce que l'on sait que l'on n'est pas attentif lorsque l'on conduit. Là, on va sortir les trompettes pour dire que l'on n'a pas le droit d'avoir de cellulaire en classe. Il me semble que c'est une évidence.

De plus, M. Bergeron aurait aimé voir que l'interdiction soit élargie à l'école.

Interdire, pour moi, c'est la partie facile. Il faut aider les jeunes et les éduquer à développer une saine hygiène numérique. Un bon rapport avec les outils pour que les écrans soient des écrans créatifs et productifs, que l'on ne devienne pas exclave de notre appareil. Aussi, le ministre ne va pas assez loin. Il faut s'assurer d'avoir des activités dans nos écoles pour les occuper parce que sur l'heure du dîner, les cafétérias sont pleines de jeunes avec leur cellulaire , s'est-il exprimé au microphone de Par Ici L'info.

Le cellulaire serait interdit dans les classes du Québec.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Le cellulaire serait interdit dans les classes du Québec ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Le cellulaire serait interdit dans les classes du Québec. 8 minutes 58 secondes) Durée de 8 minutes 58 secondes 8:58

Selon lui, l'interdiction pourrait aussi viser les montres intelligentes et les casques de réalité virtuelle.

Plus de détails à venir...