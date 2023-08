Rogers lance son service cellulaire dans le métro de Toronto

Les clients de la compagnie Rogers peuvent désormais utiliser le réseau 5G dans les tunnels et stations les plus achalandées du métro de Toronto, selon un communiqué. Le géant de télécommunication ne mentionne pourtant pas avoir obtenu l’approbation du ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie pour le faire.

À partir de mercredi, les clients de Rogers, de Fido et de chatr Mobile peuvent parler, envoyer des messages et diffuser en continu sur le réseau 5G du géant canadien des télécommunications dans certaines sections du métro de la Commission des Transport de Toronto (CTT).

Or, tous les usagers du métro, peu importe leur fournisseur, ont maintenant aussi un accès plus fiable au service 911.

Ouvrir en mode plein écran Voici une carte des stations et tunnels où les clients de Rogers vont pouvoir profiter du réseau 5G. Photo : Rogers

Il s’agit de toutes les stations et tous les tunnels du U du centre-ville sur la ligne 1, ainsi que les stations Spadina et Dupont. Sur la ligne 2, le réseau sera disponible dans 13 stations, de la station Keele à Castle Frank, ainsi que les tunnels entre les stations St George et Yonge.

Toronto est une ville de classe mondiale et les usagers de la CTT méritent un système de transport en commun doté d’un service cellulaire de classe mondiale , indique le président de Rogers, Tony Staffieri, par communiqué.

Le porte-parole de la CTT , Stuart Green, se réjouit aussi de la nouvelle.

Ça fait longtemps que nous travaillons avec Rogers pour mettre en place un réseau plus fiable. La compagnie s'est d'ailleurs engagée à bâtir un réseau 5G pour l'ensemble du système de métro d'ici 2 ans , explique-t-il.

Un accès au réseau réservé aux clients Rogers

En avril, Rogers a acheté le pendant canadien des opérations deBAI Communications, qui détenait les droits pour desservir le service sans fil dans le métro. Depuis, la compagnie travaille pour mettre à jour l'infrastructure afin d'offrir un réseau 5G.

Rogers ne mentionne pourtant pas avoir eu l’approbation du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, pour donner un accès prioritaire au réseau dans la CTT à ses clients, mise à part pour un appel au 911.

D'ailleurs, dans un document déposé plus tôt ce mois-ci auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le géant des télécommunications s’opposait à une mesure mise de l’avant par le département empêchant ses clients d’avoir accès en premier au réseau.

De leur côté, les compagnies Bell et Telus militaient en faveur d’une mise en place conjointe du réseau 5G à bord du métro par l’entremise d’un consortium, un système qui a été mis en place notamment dans le métro de Montréal.

Radio-Canada est toujours en attente d’une réponse du bureau du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Plus d'informations à venir...