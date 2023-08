Plus d’outils pour renforcer la sécurité routière dans les villes

Les Municipalités auront accès à plus d’argent et plus d’outils pour renforcer la sécurité sur les routes. C’est ce que révèle le plan annoncé mardi par le gouvernement du Québec.

Environ 180 millions de dollars sur cinq ans seront alloués à la sécurité, en particulier celle des écoliers, des piétons, des cyclistes et des travailleurs routiers.

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault a indiqué que le plan s'inspire de la Vision Zéro, une stratégie suédoise qui tend vers l’objectif de n’avoir aucun mort et blessé sur les routes. Ce concept avait fait l'objet de nombreuses discussions en 2018 et 2019 à Trois-Rivières.

Les Municipalités auront notamment accès à un fonds de 68 millions de dollars de plus pour la construction d'aménagements sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.

Elles auront aussi le droit d’utiliser des radars photo pour réduire la vitesse, notamment dans les zones scolaires et près des chantiers.

Trois-Rivières est très ouverte à l'idée de recevoir et d'appliquer les radars photo , indique le porte-parole de la Ville, Mikaël Morrissette. Il ajoute qu’il faut bien réfléchir aux endroits où les installer et se questionner à savoir si c’est l’outil le plus efficace pour faire ralentir les automobilistes ou si des aménagements physiques sont plus appropriés.

Il indique que Trois-Rivières est déjà proactive en termes de sécurité routière. Mikaël Morrissette croit que l’annonce du gouvernement pourrait aider à accélérer certains chantiers.

30 km/h partout près des écoles

Les limites de vitesse permises passeront à 30 km/h aux abords des écoles, ce qui entraînera des changements dans nos régions.

En Mauricie, 10 zones scolaires ont encore la limite de vitesse établie à 50 km/h et plus et au Centre-du-Québec, c’est le cas pour 27 zones scolaires. Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la limite de vitesse n’est pas à 30 km/h, car il ne s’agit pas de routes appartenant au ministère.

Le Syndicat des brigadiers et des brigadières de Trois-Rivières accueille favorablement les changements proposés par Québec.

Selon sa présidente par intérim, Denise Lalande, le comportement des automobilistes dans les zones scolaires est inacceptable. Je trouve ça inconcevable que dans une zone scolaire, où c'est indiqué partout que c'est du 30 km/h, où il y a des pancartes pour annoncer qu'il y a une traverse pour des enfants, [et ce, même si j’actionne un système de lumières] et que je lève ma pancarte, [que des gens] continuent de passer malgré tout, [...] il y en a qui ignore ça complètement , déplore-t-elle.

Denis Lalande rappelle qu’il faut aussi se préoccuper de la sécurité des brigadiers.

Ouvrir en mode plein écran La présidente par intérim du Syndicat des brigadiers et des brigadières de Trois-Rivières, Denise Lalande Photo : Radio-Canada

Déjà des campagnes de sensibilisation et des investissements

Comme quoi le sujet est une source de préoccupation, la Ville de Shawinigan a lancé plus tôt ce mois-ci une campagne de sensibilisation sur la courtoisie au volant et le partage harmonieux de la route.

Un projet pilote consistant à mettre des autocollants de silhouettes d’enfants sur des bacs de recyclage a été mis en place dans le secteur Shawinigan-Sud en lien avec cette campagne. Le slogan Ralentis, je suis là aussi est aussi apposé à certains endroits. D’autres actions seront aussi entreprises.

Ouvrir en mode plein écran Lancement d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière par la Ville de Shawinigan (Photo : 15 août 2023) Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Toujours au mois d’août, près de 950 000 $ en investissements ont été annoncés par Québec pour l’amélioration de la sécurité routière à Trois-Rivières.

Des projets seront ainsi financés, notamment le réaménagement de l'intersection des rues Royale et des Forges, l'aménagement de traverses piétonnes à l'intersection des rues Hart et Laviolette et aux intersections des rues des Forges, Saint-Georges, Bellefeuille et Sainte-Marguerite.

Avec les informations de Kassandra Lebel et de Marilyn Marceau