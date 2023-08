Une collecte d'argent est organisée afin de soutenir Tara O'Reilly, la mère de Robyn-Krystle O'Reilly, une résidente du nord-ouest de Montréal âgée de 34 ans dont le cadavre mutilé a été trouvé en fin de semaine dernière à Wickham, près de Drummondville.

La collecte a été lancée sur la plateforme de financement participatif GoFundMe par Katie Morris, une amie de la famille de la victime, qui signale que Tara O'Reilly a l'intention de s'occuper de ses deux petits-enfants.

L'époux de Robyn-Krystle O'Reilly et père des enfants, Kevin Romagosa, a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré et d'outrage à un cadavre, au palais de justice de Drummondville. L'homme de 39 ans reste détenu et devra se soumettre à une évaluation psychiatrique.

Dans son appel à l'aide, Katie Morris explique qu'en plus de devoir affronter le deuil de sa fille unique, Tara O'Reilly devra régler les frais funéraires et s'occuper de ses petits-enfants pour une période indéterminée.

L'objectif de Katie Morris est de recueillir 100 000 $. Mercredi matin, près de 47 000 $ avaient été amassés.