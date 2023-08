Le cuisinier français menacé d’expulsion à Saint-Ferdinand reçoit un appui additionnel

La mobilisation se poursuit pour aider Lorenzo Eli Favilli, un cuisinier français menacé d'expulsion, qui vit à Saint-Ferdinand.

Après la municipalité de St-Ferdinand la semaine dernière, l’ensemble des municipalités de la MRC de l’Érable devraient adopter une résolution mercredi afin de réclamer l’intervention du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, dans ce dossier.

À défaut d’un changement de cap, le cuisinier français qualifié de 33 ans, établi au Québec depuis 2017, devra quitter le Canada le 28 août prochain.

Actif dans le dossier depuis plusieurs semaines, le député fédéral de Mégantic l’Érable, Luc Berthold, assure talonner le gouvernement fédéral.

Depuis la nomination du nouveau ministre, on a envoyé deux lettres au nouveau ministre lui demandant d'intervenir et de ne pas renvoyer Lorenzo. Ce matin [NDLR : mardi], j'ai communiqué avec le cabinet. On m'a confirmé qu'on avait eu copie du dossier et qu'une décision sera rendue avant le 28 août , relate-t-il.

Pour ceux qui le soutiennent, ce potentiel renvoi n’a aucun sens dans le contexte actuel de la main d’oeuvre.

Plusieurs restaurateurs de la région sont en d’ailleurs prêts à lui offrir du travail à temps plein.

Avec les informations de Jean-François Dumas