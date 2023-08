Certains conseillers municipaux envisagent de supprimer la nouvelle taxe sur les logements vacants à Ottawa, qui vise à limiter le nombre des logements habitables qui restent vides pendant six mois ou plus.

La taxe ne s’applique pas à la résidence principale d’une personne, mais les propriétaires doivent aller en ligne chaque année et cocher la case indiquant à la Ville que leur logement est occupé, sous peine de payer des frais de retard de 250 $.

Ceux qui possèdent des maisons habitables qui sont restées vides pendant six mois ou plus, devront payer l’équivalent d’un pour cent de sa valeur imposable. Une somme qui pourrait représenter des milliers de dollars d’impôts.

Le conseil municipal a approuvé cette taxe, au printemps 2022, qui servira à financer des logements abordables.

Mais, une nouvelle motion proposée par la conseillère Laura Dudas et appuyée par le conseiller George Darouze, sera soumise au conseil mercredi. Elle qualifie la taxe de fardeau bureaucratique annuel sans pareil .

Elle devient un fardeau pour les résidents. Elle crée trop de maux de tête et trop de confusion pour nos résidents , a commenté M. Darouze mardi.

Ouvrir en mode plein écran Georges Darouze, conseiller du quartier Osgoode (Photo d'archives) Photo : Laura Osman/CBC

Le conseiller du quartier Osgoode s’inquiète pour les habitants des zones rurales, pour qui il peut être difficile d'habiter dans les fermes, et qui doivent maintenant prouver à la Ville que personne ne peut y vivre.

Chaque quartier est confronté à des défis différents. Et il s’agit d’un problème à l’échelle de la Ville. Je dois l’examiner du point de vue de ce que vivent mes habitants , a continué M. Darouze.

La motion de Mme Dudas - qui n’a pas pu faire de commentaires mardi - indique que la taxe désavantage les personnes âgées, le personnel militaire déployé, les personnes handicapées, les nouveaux Canadiens, les personnes ayant un accès limité aux ordinateurs , entre autres.

Ouvrir en mode plein écran Laura Dudas, conseillère du quartier Innes (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Elle a également déclaré que si le personnel de la Ville prévoyait un taux d’inoccupation compris entre 0,5 et 0,75 %, les chiffres préliminaires de la Municipalité suggèrent que beaucoup plus de logements ont été déclarés inoccupés selon les critères d’Ottawa.

La motion demande l’annulation de la taxe

La motion indique que le nombre total de propriétés considérées comme vacantes par la Ville se traduit par un taux d’inoccupation de 1,8 %, ce qui dépasse de loin Toronto et Vancouver et représente plus du triple de l’estimation initiale du personnel.

Publicité

Soit Ottawa est la ville la plus inoccupée du Canada par ordre de grandeur, soit, de façon plus réaliste, la [taxe sur les logements vacants] est appliquée de façon inappropriée aux résidents d’Ottawa , peut-on lire dans le document, avant de demander que la taxe soit annulée et qu’elle ne soit pas appliquée aux propriétés cette année.

Le conseiller du quartier de la Capitale, Shawn Menard, a affirmé qu’il ne voterait pas en faveur de la motion, ajoutant que la Ville a fait preuve de souplesse avec les unités situées dans les zones grises.

La taxe sur les logements vacants est l’un des seuls outils dont dispose une municipalité pour faire face à la demande excessive des spéculateurs et des investisseurs sur le marché de l’immobilier , a commenté M. Menard.

Ouvrir en mode plein écran Shawn Menard, conseiller du quartier de la Capitale (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

S’il reconnaît que le taux d’inoccupation de la ville est peut-être plus élevé que prévu, M. Menard estime que cela ne signifie pas qu’Ottawa n’est pas confrontée à un problème d’inoccupation.

Nous sommes dans la première année de mise en œuvre, il faut vérifier que ces chiffres sont exacts. En effet, il y a encore beaucoup de logements vacants ici où nous avons des personnes sans domicile , a-t-il dit.