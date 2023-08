Plusieurs citoyens de la rue Dubreuil, à Sherbrooke, non loin du parc du mont Bellevue, ont fait savoir leur mécontentement, mardi, au conseil municipal. Ils regrettent de devoir payer la moitié de la facture pour des travaux sur le réseau d'égout pluvial qui doivent se faire dans leur rue à partir de cet automne.

Alain Trudel, un résident de la rue, est catégorique. Il affirme que la Ville n’a pas consulté le voisinage . On récolte une facture de quasiment 9000 $ , indique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie. On n’a jamais rien demandé et on n’a jamais été consulté , lance-t-il.

Une version que réfute la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. Il y a beaucoup d’informations qui ont été avancées ce soir qui sont probablement inexactes. Le travail a été fait. J’ai une entière confiance par le travail qui a été fait par la conseillère du district d’Ascot [Geneviève La Roche]. Elle était au fait du dossier. Elle avait les réponses à toutes les questions.

Ça vient me chercher qu’ils disent qu’ils n’ont pas été consultés alors qu’il y a eu spécifiquement une consultation juste avant l’été avec des fonctionnaires et leur élue.

Les gens n’aiment pas recevoir des factures

Pour Évelyne Beaudin, il n’y a rien de nouveau dans ce dossier. Les gens n’aiment pas recevoir des factures. Quand les gens ont des constructions neuves, ils s’attendent peut-être plus à ça. C’est moins le cas lorsque les services sont ajoutés plus tard. Mais on a l’obligation d’avoir une équité fiscale sur tout le territoire , souligne la mairesse.

Les Sherbrookois payent pour leurs égouts pluviaux. Il n’y a pas de raison que les gens de la rue Dubreuil ne paient pas. [...] On n’envoie pas des factures parce que ça nous plaît, mais parce que c’est comme ça que ça fonctionne.

Alain Trudel dit ne pas voir la nécessité de ces travaux sur sa rue. Malgré toutes les précipitations du mois dernier, il n’y a rien qui a débordé dans notre rue. Tout a fonctionné. Il y a un bassin de rétention qui a été fait il y a plusieurs années et pour lequel tout le monde a payé pendant 15 ans , explique-t-il. Il demande d'ailleurs que la Ville organise un référendum sur la tenue de ces travaux.

Publicité

Ellen Mahon, autre citoyenne de la rue Dubreuil, fait savoir qu’elle ne paiera pas cette facture. Ça fait 53 ans que je paie des taxes et qu’ils n’ont jamais rien fait. [J’ai dû payer] un surplus pour le bassin de rétention pendant 15 ans. Je n’ai pas l’intention de payer ça , fait-elle savoir.

50 % de la facture aux citoyens

La conseillère du district d’Ascot, Geneviève La Roche, a d’ailleurs répondu aux citoyens lors de la période de questions. Depuis 2017, lorsqu’il y a une urbanisation comme ça dans les rues, la facture est réduite pour les citoyens. Il n’y avait pas d’égout pluvial dans cette rue. Il y a 50 % de la facture qui va à la Ville et l’autre moitié est à la charge du citoyen. Avant 2017, 100 % de la facture revenait au citoyen , souligne-t-elle.