La Ville de Sherbrooke demande une aide financière de 119 millions de dollars au gouvernement fédéral pour accélérer la construction de logements sur son territoire.

La Ville indique avoir soumis une demande dans le cadre de l’appel du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Le FACL est un programme fédéral doté d’un financement de 4 milliards de dollars allant jusqu’en 2026-2027. Le volet des grandes villes et des collectivités urbaines du FACL offre un financement qui vise à éliminer les obstacles et à soutenir l’aménagement de collectivités abordables, inclusives, équitables et résilientes au climat , fait-on savoir dans un communiqué.

C’est exactement ce dont on a besoin , indique la conseillère Joanie Bellerose, qui est également présidente du Parallèle de l'habitation sociale à Sherbrooke. Cette somme permettra à Sherbrooke de planifier et passer à l’action , selon elle.

Ces 119 millions de dollars permettront de mettre en place une structure efficace en habitation, pour bonifier nos outils de gestion et mettre en place des programmes de soutien, notamment.

6800 logements de plus sur 3 ans

La Ville de Sherbrooke estime que cette aide permettra de créer 6800 logements de plus sur trois années. Une cible jugée réaliste par la Ville. À Sherbrooke, autant le politique que l’administratif sont conscients de la complexité de la crise du logement et nous nous alignons pour trouver des solutions durables , fait savoir Joanie Bellerose.

Selon la conseillère Geneviève La Roche, également présidente de la Commission de l'aménagement du territoire, le logement est une priorité absolue pour Sherbrooke. Il y a encore plusieurs obstacles qui nous freinent. On manque de ressources humaines pour se consacrer pleinement à des objectifs de construction de logements. On manque aussi de terrain , indique Mme La Roche.

En termes de réserve foncière, la Ville de Sherbrooke est propriétaire de très peu de terrains. On manque de ressources financières pour accélérer la construction et mieux soutenir les OBNL pour construire du logement. On a dans nos infrastructures une limite qui freine nos capacités de développement.

Pour Geneviève La Roche, cette demande de 119 millions de dollars permettra à la Ville de Sherbrooke de se doter de solutions pour répondre à ces différents freins .

Sherbrooke se distingue

Pour la mairesse, Évelyne Beaudin, Sherbrooke se distingue . Sherbrooke dépose aujourd’hui un projet qui va faire école, j’en suis certaine grâce à un alignement qui est en train de s’opérer entre le gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et la Ville de Sherbrooke , croit-elle.

On vient répondre à des demandes maintes et maintes fois exprimées par tous les développeurs, qu’ils soient privés ou communautaires. Il faut réfléchir autrement. Il faut s’assurer que malgré le haut taux d’inflation, le coût des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre, on arrive à loger notre monde , lance la mairesse.