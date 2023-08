La Ville de Sherbrooke se dote d’un nouveau programme pour encourager ses citoyens à adopter le vélo électrique. Le programme a été adopté au conseil municipal, mardi.

Le programme d’aide à l’électrification des transports, volet vélo à assistance électrique, donnera un coup de pouce de 500 $ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.

Une bonification de 50 $ pourra être accordée si l’achat est fait auprès d’un commerçant dont le siège social est établi à Sherbrooke , indique la Ville dans un communiqué. D’ailleurs, 150 $ supplémentaires pourront être accordés aux personnes à faibles revenus.

Selon les estimations de la Ville, entre 150 et 210 personnes pourront bénéficier de ce programme. Ce dernier coûtera 105 000 $ à la Ville de Sherbrooke et cette somme sera prise à même les fonds inutilisés du Programme d’aide à l’électrification des transports , indique la Ville.

Le programme sera mis en place au printemps 2024.

Qui pourra en bénéficier ?

Toute personne de 18 ans et plus vivant sur le territoire de Sherbrooke pourrait bénéficier du programme. Les détenteurs de 14 ans et plus d’un permis de classe 6D, qui permet de conduire un cyclomoteur ou une mobylette, sont aussi admissibles.

Il sera sur la base du premier arrivé premier servi. Dès que le montant est épuisé, les demandes d’aide financière sont refusées , précise la Ville. La subvention pourra être demandée dans les 12 mois suivant l’achat du vélo.

Quels sont les vélos admissibles ?

Les vélos électriques neufs et usagés, incluant les vélos à pneus surdimensionnés, ou fatbike, tout comme les vélos-cargos à assistance électrique, neufs et usagés, pourront être achetés dans le cadre de ce programme.

La conversion d’un vélo mécanique en vélo à assistance électrique par un professionnel en magasin sera également admissible. Tout autre type de vélo, comme un vélo de montagne à assistance électrique, est exclu , mentionne la Ville de Sherbrooke.

Les villes de Granby et Laval ont déjà adopté des programmes similaires, selon la conseillère Joanie Bellerose, également présidente de la Commission de l'environnement et de la mobilité. Laval a déjà subventionné 4500 vélos électriques entre 2018 et 2023 , fait-elle savoir.

La conseillère Christelle Lefèvre pense pour sa part que chaque vélo en plus sur les routes de Sherbrooke est un gain pour la Municipalité. Ça va être un gain aussi pour nos infrastructures. Plus on a de voitures, plus on a de la réparation à faire , indique-t-elle.

Le statu quo n’est plus possible

Pour la conseillère Fernanda Luz, le statu quo n’est plus possible . Il faut faire quelque chose, passer à l’action. Il est temps de réunir nos forces pour agir et poser des actions concrètes , lance-t-elle.

Plusieurs conseillers ont néanmoins voté contre l’adoption du projet, mardi, notamment Hélène Dauphinais, Marc Denault et Nancy Robichaud. Cette dernière doute que les citoyens à revenus modestes puissent trouver des vélos électriques à bas coûts.

J’ai l'impression que c’est un programme pour les personnes qui sont aisées parce que j’ai de la difficulté à comprendre comment une famille à faible revenu avec 650 $ va pouvoir se permettre un vélo électrique , fait-elle savoir, après avoir fait part de sa dissidence.

J’aurais aimé que le calcul de l’aide financière soit fait comme celui des camps de jour. On a une grille pour les camps de jour. Plus le revenu est élevé, plus l’aide financière diminue. Les gens avec un revenu trop élevé ne sont pas admissibles. [...] Je crois que c’est plus équitable.