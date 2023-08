Feux de forêt : David Eby en déplacement, l’heure est aux bilans en Colombie-Britannique

Un portrait plus complet des dégâts causés par les feux de forêt qui ravagent la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, a commencé à se dessiner mardi. Près de 200 structures ont été détruites, mais aucun décès n'a été signalé.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a d'abord annoncé que le bilan des dommages recensés jusqu'à présent faisait état de près de 70 structures détruites à West Kelowna, en plus de quelque 20 autres sur le territoire de la Première Nation de Westbank.

De son côté, le chef des pompiers de North Westside, Ross Kotscherofski, a estimé qu'environ 100 structures avaient été perdues dans sa région, en particulier dans les secteurs de Trader's Cove et d'Okanagan Lake Resort.

Je ne suis pas en mesure de donner des détails. Cela reflète simplement ce que j'ai vu en me déplaçant sur les routes , a indiqué Ross Kotscherofski.

Quant à lui, le chef du service de sécurité incendie de Kelowna, Travis Whiting, a indiqué que les feux avaient détruit trois maisons et deux structures sur quatre propriétés. À Lake Country, trois maisons ont été rasées.

Restrictions assouplies

Par ailleurs, certaines restrictions qui empêchaient les séjours dans des hôtels et des terrains de camping du sud de la Colombie-Britannique en raison des feux de forêt prendront fin à minuit dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma. L'ordre sera levé pour Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

Lors d'un point de presse, la ministre a indiqué que les déplacements non essentiels seront toujours interdits à West Kelowna, tandis que la population sera invitée à ne pas se rendre dans les régions de Lake Country et Shuswap.

La ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, s'adresse aux médias lors d'une tournée dans l'Okanagan avec le premier ministre David Eby.

L'avis qui restreignait les voyages jugés non essentiels mis en place samedi visait à s'assurer que les hôtels et autres endroits de location de courte durée demeurent à la disposition des autorités pour y loger les milliers de personnes qui ont été évacuées en raison des feux de forêt. Une mesure qui a eu l’effet désiré , selon Bowinn Ma.

Mardi soir, 27 000 personnes faisaient toujours l’objet d’un ordre d'évacuation en raison des feux de forêt dans la province.

Situation difficile

La région de l’Okanagan était toujours enveloppée d'une épaisse fumée, mardi, ce qui empêchait les résidents d'avoir une image plus précise des ravages des feux. Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a toutefois souligné que des éclaircies étaient attendues.

Les montagnes autour de notre localité vont être bien différentes. Nous ne les avons pas vues depuis le feu et ça pourrait être assez dramatique de découvrir ce que nous avons perdu , a-t-il dit.

Les nouvelles étaient moins encourageantes ailleurs en Colombie-Britannique. L'épaisse fumée provenant d'un feu de forêt dans la région du lac Shuswap, à l'est de Kamloops, empêchait les pompiers de lancer une offensive aérienne contre l'incendie qui a détruit un nombre indéterminé de propriétés à Scotch Creek, à Celista et dans d'autres secteurs de North Shuswap.

Le secteur de Scotch Creek, dans la région de Shuswap, a été ravagé par les flammes.

Derek Sutherland, chef d'équipe du centre des opérations d'urgence du District régional de Columbia Shuswap, a révélé que l'incendie de forêt Bush Creek East avait forcé l'évacuation de 11 000 personnes de la région et détruit des propriétés, y compris la caserne de pompiers de Scotch Creek.

C'est notre priorité de ramener les gens chez eux dès que possible , a-t-il assuré lors d'une mise à jour virtuelle. Derek Sutherland a d'ailleurs confirmé que certains résidents de la région étaient restés chez eux pour protéger leurs propriétés plutôt que de suivre les ordres d'évacuation.

Visite du premier ministre David Eby

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, accompagné de Bowinn Ma, de Bruce Ralston, ministre des Forêts, et de Harjit Sajjan, ministre fédéral de la Protection civile, a passé la journée à visiter des endroits durement touchés par les feux de forêt.

Je sais qu'il y a énormément de stress et de frustration pour les familles à qui on a demandé de quitter leur domicile. Il y a des gens qui ne savent toujours pas si leur maison est encore debout. C'est une période tellement horrible pour beaucoup de gens.

David Eby a assuré que son gouvernement sera là pour aider les sinistrés à reconstruire une fois la crise passée, mais aussi pour obtenir des informations de première ligne sur ce dont les communautés ont besoin.

Selon BC Wildfire, une centaine de pompiers du Mexique devaient arriver dans la province mardi, et 200 autres d'Afrique du Sud étaient attendus d'ici la fin de la semaine.