L’incroyable renaissance du groupe Witch, pionnier du zamrock

Quand Jagari Chanda n’est pas en train de courir d’un bout à l’autre d’une scène aux États-Unis ou en Europe, il pioche pendant de longues heures dans la pierre, sous le soleil plombant de la Zambie, à la recherche de précieuse améthyste. Mais avec la renaissance à l’international de son groupe Witch, pionnier du zamrock (ou rock zambien), il pourra peut-être aspirer bientôt à abandonner ce dur gagne-pain.

Emmanuel Jagari Chanda, 71 ans, et son compatriote Patrick Mwondela, 65 ans, sont les deux seuls membres survivants de Witch. Les nombreux autres musiciens qui ont fait partie du groupe sont à peu près tous morts du sida.

Ouvrir en mode plein écran Jagari Chanda (à gauche) et Patrick Mwondela sont les seuls survivants de la période 1970-1980 de Witch. Photo : Page Instagram de Witch / Pooneh Ghana

Joints à Seattle par vidéoconférence au début du mois d’août, Jagari et Patrick s’apprêtaient à entamer une tournée américaine qui s’est terminée mercredi à Denver.

Les vétérans rockeurs sont revenus sur l’incroyable histoire de Witch (ou sorcière en français), aussi stylisé W.I.T.C.H., un acronyme pour We Intend To Cause Havoc (nous avons l’intention de causer des ravages).

Ouvrir en mode plein écran Une des itérations de Witch dans les années 1970, avec le jeune Jagari Chanda (à l'extrémité droite) Photo : Page Facebook de We Intend To Cause Havoc

Ressuscité il y a 10 ans par des étiquettes indépendantes qui ont réédité ses albums, le groupe a lancé en juin son premier opus en 39 ans, Zango. L’album redonne ses lettres de noblesse au zamrock avec sa batterie endiablée, ses motifs rythmiques entrecroisés et ses guitares abondantes, le tout porté par la présence magnétique de Jagari Chanda.

Zango a été enregistré avec une bande de jeunes musiciens européens fascinés par ceux qu'on a déjà appelé les Beatles de la Zambie. Il met aussi de l'avant de nouvelles vedettes du pays africain, comme la rappeuse Sampa The Great.

Qu’est-ce que le zamrock? Il s’agit d’un style mélangeant rock occidental et musique traditionnelle africaine. Fortement influencé par le rock garage et psychédélique, le blues et le funk, il a été popularisé dans les années 1970 par des artistes comme Witch, Amanaz et Paul Ngozi.

L'influence de Mick Jagger au pays du cuivre

Né dans les années 1970 de la fusion des rythmes africains et du rock occidental qui filtrait par les ondes radio, le zamrock a rapidement pris du terrain en Zambie. Le pays avait obtenu son indépendance quelques années plus tôt en 1964 et se portait bien sur le plan économique grâce à son abondance de cuivre, créant des conditions idéales pour une effervescence culturelle.

Nous avons été influencés par des artistes comme James Brown, Jimi Hendrix, les Beatles, les Rolling Stones, Deep Purple et Grand Funk Railroad , explique Emmanuel Chanda, dont le surnom Jagari est une référence à son héros d’enfance, Mick Jagger.

Ouvrir en mode plein écran Jagari en pleine prestation Photo : Page Facebook de We Intend To Cause Havoc

Le chanteur a rejoint Witch en 1971 alors qu’il fréquentait encore l’école secondaire. Le groupe a lancé cinq albums entre 1972 et 1977, s’imposant comme la formation la plus populaire au pays. Son succès a débordé des frontières zambiennes, attirant aussi les foules au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, au Botswana et au Zimbabwe.

Lorsqu’ils étaient en ville après 20 h, il n’y avait plus personne [dans les rues], tout le monde allait voir Witch , se rappelle un fan du groupe de l’époque dans le documentaire Witch : We Intend To Cause Havoc (2019), réalisé par Gio Arlotta, gérant du groupe grand architecte de sa renaissance.

Witch était reconnu pour ses prestations incendiaires, qui pouvaient parfois s’étirer pendant sept heures. Le groupe pavera la voie pour d’autres artistes comme Paul Ngozi ou Amanaz, mais l’heure de gloire du zamrock sera de courte durée, alors que ses artisans seront rattrapés par la pauvreté, la guerre ou la maladie.

Couvre-feux, guerre et sida

Au même moment où Witch et ses compatriotes savouraient leur succès, l’instabilité politique commençait à bouillonner dans le sud de l’Afrique, alors que plusieurs pays tentaient comme la Zambie d’obtenir leur indépendance.

Le pays de Jagari Chanda est rapidement devenu la base arrière des mouvements de libération et de guérilla de Rhodésie du Sud (aujourd’hui le Zimbabwe), de Namibie et d'Afrique du Sud, accueillant leurs combattants chassés par les pouvoirs coloniaux.

Ouvrir en mode plein écran Une affiche de l'étiquette zambienne Teal Records de 1976 mettant en vedette Witch, parfois appelé The Witch à l'époque Photo : Page Facebook de We Intend To Cause Havoc

Kenneth Kaunda, premier président de Zambie de 1964 à 1981, a imposé une série de mesures pour protéger sa population. Le président a senti que la seule façon de garder ses citoyens en sécurité était d’imposer des coupures de courant et des couvre-feux , explique le chanteur.

Il fallait entrer dans la salle de spectacle avant 18 h et n’en sortir qu’à 6 h le jour suivant. En tant qu’êtres humains, ce n’était pas très bon pour nous, mais tant que les machines fonctionnaient, on pouvait jouer éternellement.

À compter de 1974, La Zambie a aussi été affectée par une chute des prix du cuivre, qui a affaibli le pouvoir d’achat de la population. Les gens ne pouvaient simplement plus se permettre de dépenser de l’argent pour des billets de concert.

Jagari a quitté le groupe à la fin des années 1970, acceptant un poste de professeur pour subvenir à sa famille grandissante. Witch a toutefois connu une autre période créative portée par son claviériste Patrick Mwondela, qui avait rejoint le groupe un an avant le départ de Jagari.

Le groupe a alors sorti deux albums fortement influencés par l’explosion du disco à l’international, Movin On" (1980) et Kuomboka (1984).

Mais l’épidémie de sida qui s’abattra sur le pays dans les années 1980 aura finalement raison de Witch, et du zamrock en général. Presque la moitié des zamrockers sont morts ainsi , se désole Jagari.

Renaissance spirituelle et musicale

Patrick Mwondela a quitté la Zambie pour le Royaume-Uni à la fin des années 1980 après une épiphanie spirituelle.

C’était en 1987, après la période Movin’ On et Kuomboka. J’étais dans un club un soir, et je me suis mis à ressentir un triste vide. J’ai vu toute la futilité de la vie , se rappelle-t-il.

On m’a ensuite invité à jouer des claviers dans une église pour une convention de fidèles. Ils semblaient détenir ce que je recherchais – ils avaient l’air très paisibles. Je luttais contre l’alcool et du jour au lendemain, j’ai perdu l’envie de boire. Le reste est de l’histoire.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Mwondela et Jagari Chanda sur scène Photo : Page Facebook de We Intend To Cause Havoc

Jagari vivra un épisode semblable, croisant le chemin de l’Église pentecôtiste après un séjour en prison pour une histoire d’importation de drogues à partir de l’Inde, pays qu’il assure n’avoir jamais visité. Il perdra d’ailleurs son emploi de professeur. C’est peut-être ça m’a fait réaliser qu’on dépend parfois d’une force que nous ne voyons pas , observe-t-il.

La religion est une chose personnelle et elle vient sous différentes formes. Certaines personnes survivent à un accident de la route, d’autres s’en remettent alors qu’elles sont sur leur lit de mort à l’hôpital. Elles en viennent parfois à apprécier la guérison d’une source qu’elles ne peuvent pas expliquer.

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Jagari Chanda, chanteur de Witch Photo : Page Facebook de We Intend To Cause Havoc

Une deuxième vie, un demi-siècle plus tard

Les albums de Witch ont refait surface au début des années 2010 grâce à des mélomanes qui les ont remis en circulation sur des étiquettes comme Now-Again Records, Sharp-Flat Records et Desert Daze Sound. Le fascinant documentaire We Intend To Cause Havoc, de Gio Arlotta, a aussi grandement contribué à mousser la popularité du groupe.

Le documentaire et la réédition des albums ont allumé cette nouvelle énergie. C’est comme si le zamrock s’était trouvé une plateforme en Amérique et en Europe, et ailleurs où nous n’avons encore jamais mis les pieds , se réjouit Jagari Chanda.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Witch, version 2.0 Photo : Page Facebook de We Intend To Cause Havoc

Le dernier album du groupe, Zango, met en lumière le talent de la nouvelle cuvée de musiciens de Witch : les Néerlandais Jacco Gardner (basse) et Nico Mauskoviç (batterie et percussions), l’Allemand JJ Whitefield (guitare) et le Bulgare Stefan Lilov (guitare).

Toujours prêt à causer des ravages, Witch poursuit son périple, séduisant de nouveaux fans à chaque endroit où il passe. Le groupe partira pour une nouvelle tournée en Europe au mois de novembre. Jagari rêve auss8i de venir jouer un jour au Canada, si les autorités se décident finalement à lui accorder un visa.

