Langues officielles : plus d’anglophones au Québec, moins de francophones en Ontario

Statistique Canada a publié mardi ses données sur les langues officielles au Québec et en Ontario. Constat : au Québec, plus de la moitié des résidents sont capables de converser en anglais − une première −, alors qu’en Ontario, le nombre de personnes pouvant soutenir une conversation en français est à son plus bas depuis 1971.

Selon les données publiées dans le cadre d’une série sur l'ethnicité, la langue et l'immigration, 51,7 % de ceux qui résidaient au Québec en 2021, soit 4 344 550 personnes, étaient capables de converser en anglais, ce qui représente un sommet historique , selon Statistique Canada.

Cette tendance ne se reflète toutefois pas sur le plan de la langue française parlée au Québec. Parmi ces résidents, 445 575 personnes pouvaient converser en anglais sans pouvoir le faire en français , soulignent les trois auteurs de l'étude, Nicolas Auclair, Catherine Frigon et Gabriel St-Amant. Après avoir diminué dans les années 1990, leur nombre est à la hausse depuis 2001, atteignant en 2021 un seuil plus élevé que celui observé en 1991.

Et la progression est marquée pour les francophones de langue maternelle. Ainsi, la proportion de résidents du Québec pouvant converser en anglais et ayant le français comme langue maternelle atteignait 42,2 % en 2021, comparativement à 31,4 % en 1991.

Cette capacité de converser en anglais est loin de se limiter à la métropole et à l'Outaouais. Les auteurs notent que, dans 250 des 1168 municipalités du Québec, au moins 50 % des résidents pouvaient soutenir une conversation en anglais.

Les municipalités de plus de 500 habitants ayant la plus grande proportion de personnes connaissant l'anglais étaient Bonne-Espérance, une municipalité de la Basse-Côte-Nord où la totalité de la population pouvait soutenir une conversation en anglais, ainsi que L'Isle-aux-Allumettes (99,6 %) et Shawville (99,4 %), dans la région du Pontiac, en Outaouais , soulignent les auteurs.

Les municipalités ayant le plus grand nombre de personnes connaissant l'anglais étaient cependant Montréal, avec 1 225 790 personnes, Laval, avec 287 340 personnes, et Québec, avec 233 880 personnes, précise-t-on.

La situation en Ontario

Du côté de l’Ontario, l’étude souligne que le poids démographique des résidents capables de soutenir une conversation en français en 2021 était à son niveau le plus bas en 50 ans .

En 2021, 1 558 670 résidents de l’Ontario (11,1 % de la population) étaient capables de soutenir une conversation en français , précisent les auteurs. Cependant, après une période de stabilité relative de 1991 à 2006 (11,9 %) , le poids démographique de cette population a diminué en 2021.

Au dernier recensement, il s’agissait de la plus faible proportion enregistrée en Ontario depuis le Recensement de 1971 , indique encore Statistique Canada.

Toujours selon les dernières données, dans 233 des 539 municipalités de l’Ontario, moins de 5 % des résidents pouvaient soutenir une conversation en français. En revanche, dans 30 municipalités, 50 % ou plus des résidents connaissaient le français. Les municipalités de plus de 500 habitants ayant la plus grande proportion de personnes connaissant le français étaient toutes situées dans le nord de la province, à savoir Mattice-Val Côté (96,3 %), Hearst (93,2 %) et Dubreuilville (90,4 %).

Sur le plan professionnel, 4,6 % des Ontariens, soit 301 655 résidents, utilisaient le français au moins régulièrement au travail en 2021. La majorité de ces personnes travaillent notamment dans les secteurs de l’administration publique, des services d’enseignement ou des soins de santé et de l’assistance sociale. Une grande proportion d’entre eux habite d’ailleurs dans la région métropolitaine d’Ottawa.

Un plan d'action du Québec

Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre des Relations canadiennes et de la Langue française.

Réagissant aux chiffres sur le Québec, le ministre des Relations canadiennes et de la Langue française, Jean-François Roberge, dit qu’il n’est malheureusement pas surpris .

Selon lui, la loi 96, que le gouvernement de François Legault a adoptée en mai 2022 pour renforcer la protection du français, et dont certaines dispositions concernent le service en français dans les commerces, n'a pas encore porté ses fruits .

Il souligne toutefois que l’adoption par le gouvernement fédéral de la loi C-13 sur les langues officielles apporte des gains très, très importants pour franciser les entreprises de compétence fédérale . Mais [cette loi] vient d’être votée, on ne mesure pas encore ses effets , précise-t-il.

Le ministre Roberge affirme que le Québec entend poser des gestes forts avec un plan d’action interministériel qui sera présenté dès cet automne. Tout cela va nous aider à inverser la tendance , espère-t-il.

Le fait que les Québécois puissent soutenir une conversation en anglais, ce n’est pas un problème pour moi. Ce que je veux par contre […] c’est qu’on puisse travailler en français, magasiner en français, vivre en français, consommer notre culture en français.

Le porte-parole du Bloc québécois, Mario Beaulieu

Pour sa part, Mario Beaulieu, député et porte-parole du Bloc québécois en matière de langues, affirme que la progression de la langue anglaise au Québec est vraiment inquiétante .

Sa formation politique est très critique envers la loi C-13, qui, selon M. Beaulieu, est « destinée à appuyer l’anglais au Québec ». Le bloquiste souligne toutefois qu’il y a des avancées dans cette loi, notamment en ce qui concerne les entreprises à compétence fédérale, mais il affirme que presque tout le financement des langues officielles au Québec sert à appuyer l’anglais, alors que c’est le français qui est menacé .

Ce qu’on demande au Bloc québécois, c’est que le Québec puisse décider de son aménagement linguistique sur son territoire. C’est normal qu’une nation ait la maîtrise sur ce qui la définit , dit-il encore.

Avec les informations de La Presse canadienne