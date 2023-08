Saisie d’objets d’une valeur de 38 000 $ au pénitencier de Donnacona

Un colis contenant des objets interdits a été saisi dans le périmètre du pénitencier de Donnacona, a indiqué Service correctionnel Canada (SCC), mardi.

Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on trouve du haschich, du fentanyl, du tabac et des téléphones cellulaires avec accessoires. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 38 000 $ , précise le communiqué de SCC.

Ce dernier rappelle qu'il a bon nombre d'outils à sa disposition pour prévenir l'introduction de drogues dans ces établissements, parmi lesquels des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs .

Le pénitencier de Donnacona est un établissement fédéral à sécurité maximale.

En mars 2022, SCC avait procédé à une saisie d'objets d'une valeur de 79 000 $.