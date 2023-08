La Commission sur l'examen des contrats de la Ville de Montréal recommande de mettre en place des mesures pour favoriser la concurrence dans l'industrie du déneigement. La Commission, qui regroupe à la fois des membres de l'administration, de l'opposition et des villes liées de l'agglomération, observe une hausse importante du prix des contrats, parfois bien au-delà de l'estimation municipale.

Si le problème du manque de concurrence dans le secteur du déneigement n’est pas nouveau, la baisse de 18 % du nombre de soumissionnaires depuis l'an dernier ainsi que la hausse du coût des contrats de déneigement clé en main de plus de 30 % par année le sont, eux, depuis quatre ans.

Le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et porte-parole de l'opposition officielle en matière de déneigement, Dimitrios Jim Beis, déplorait d'ailleurs mardi, lors de la séance du conseil municipal de Montréal, qu’il n’y ait parfois qu’ un seul soumissionnaire conforme qui a le loisir de proposer des prix bien au-dessus des estimations .

Le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et porte-parole de l'opposition officielle en matière de déneigement, Dimitrios Jim Beis, lors de la séance du conseil municipal de Montréal du 22 août 2023.

M. Beis partageait donc l’inquiétude des membres de la Commission sur l'examen des contrats. On parle d'écart de 46 % en défaveur de la Ville. En réalité, ce sont 4 millions de dollars que les Montréalais devront débourser en plus , a-t-il tonné au sujet d'un des contrats examinés.

Le Bureau de l'inspecteur général avait d'ailleurs remis un rapport de recommandations sur le déneigement et ses pratiques à Montréal en 2015, mais huit ans après, le manque de concurrence est toujours trop présent et les Montréalais le subissent avec des prix excessifs.

Appel d’offres et octroi de contrats

M. Beis a notamment critiqué les délais entre le lancement de l'appel d’offres étudié – qui avait pour objectif d'octroyer des contrats pour dix secteurs dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Léonard et Ville-Marie – et l'octroi des contrats dont il juge les montants inacceptables et qui devraient absolument être réduits .

Nous sommes au pied du mur, car je comprends qu'il est trop tard pour retourner en appel d’offres, alors que nous sommes déjà à la fin du mois d'août.

M. Beis attribue ces échéanciers serrés au fait que l’appel d’offres a été publié du 19 avril au 30 mai, mais que les contrats n'ont été octroyés qu’en août.

La mairesse de l'arrondissement de Lachine et responsable du dossier au comité exécutif, Maja Vodanovic, a aussitôt rétorqué que l’ouverture de l’appel d’offres en avril dernier respectait les recommandations du Bureau de la concurrence .

Mme Vodanovic a expliqué qu’un délai était offert aux entrepreneurs afin qu’ils puissent voir le terrain, organiser leur travail, et pour que la Ville puisse inspecter l’équipement afin de s’assurer du respect des normes contractuelles et des nouvelles mesures mises en place.

Rejets et octrois aléatoires

Dans le cadre de l'appel d'offres en question, trois soumissions ont été rejetées, car leur prix présentait un écart de 20 % supérieur à la moyenne et dépassant l’estimation de la Ville.

Les contrats ont donc été octroyés à :

Déneigement Proquip inc., avec un écart de 45,73 %;

Pépinière Michel Tanguay inc., avec un écart de 29,15 %;

Les Excavations Payette ltée, avec un écart de 2,12 %;

9055-0344 Québec inc., avec un écart de -1,35 %;

Gestion Diamond PPDG inc., avec un écart de 6,64 %;

Pavages Chartrand inc., avec un écart de 14,26 %.

Les deux dernières entreprises étaient de nouveaux joueurs sur le marché montréalais.

Une concurrence falsifiée

En faisant quelques recherches sur lesdites entreprises dans le Registraire des entreprises du Québec, l'équipe de M. Beis a constaté que l’entreprise Gestion Diamond PPDG inc. et Pépinière Michel Tanguay inc. détiennent la même adresse, ainsi qu’un administrateur et un actionnaire commun [Claude Péloquin, également un des six membres du comité exécutif de l’Association des entrepreneurs de déneigement du Québec Inc.]. Ces éléments pourraient laisser penser qu'il s’agit de la même entreprise. Dans ce scénario, les deux lots de Rosemont–La Petite-Patrie seraient remportés par la même entreprise. La concurrence, déjà très restreinte, en serait donc falsifiée , fait ressortir M. Beis.

De son côté, Maja Vodanovic a précisé qu'après vérifications, le Service de la concertation des arrondissements avait estimé que c'était légitime .

La mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic

Un cas particulier

Maja Vodanovic a aussi expliqué que l'écart d'environ 46 % constaté pour Déneigement Proquip était un cas particulier concernant le centre-ville de Montréal.

Il y a un contrat qui est exagéré dans Ville-Marie, mais on va le faire pareil parce qu'on ne peut pas s'en priver malheureusement. On doit déneiger Ville-Marie, on doit déneiger tous les arrondissements.

Plusieurs scénarios ont été étudiés et celui mis en place pour la prochaine saison hivernale, dont l’écart moyen est de 18,59 %, demeure le plus économique pour la Ville, a-t-elle insisté.

Inflation et adaptation

La Ville doit aussi composer entre autres avec la hausse du prix de l'essence et la pénurie de main-d’œuvre, a précisé Maja Vodanovic. Les camionneurs ont en moyenne au-dessus de 60 ans , a-t-elle souligné.

L’horaire et la structure de déneigement ont également été revus dans les dernières années pour s'adapter aux nouvelles conditions météorologiques. Vous n’êtes pas sans le savoir, à cause du gel-dégel, on déblaie nos rues beaucoup plus tôt : avant, c’était à 5 centimètres, maintenant, c’est à 2,5 centimètres.

Enfin, l’aménagement de pistes cyclables nécessite aussi des adaptations et des redistributions des zones à forfait.