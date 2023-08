Le nouveau plan d’action provincial sur la sécurité routière salué dans la région

À l’aube du retour en classe des élèves, la sécurité routière fait l’objet de nombreuses conversations.

Des organismes en Outaouais accueillent avec optimisme l’annonce du gouvernement provincial qui injecte 180 millions de dollars de plus pour améliorer la sécurité routière, en particulier en zones scolaires.

L'organisme MOBI-O salue et qualifie d' encourageant le nouveau plan d'action de Québec.

Selon le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, l'initiative du gouvernement témoigne d'une prise de conscience de la situation actuelle sur les routes de la région. À ses yeux, le plan répond tout à fait aux attentes de son groupe.

Patrick Robert-Meunier est le directeur général de MOBI-O. (Photo d'archives)

C’est un bon plan, un plan qui va dans la bonne direction , estime-t-il. C’est un plan qui change la vision du ministère par rapport à la sécurité routière en priorisant d’abord les personnes vulnérables, les gens qui se déplacent en transport actif.

Le plan d'action du gouvernement inclut des moyens financiers supplémentaires pour soutenir les initiatives locales.

Cet aspect est applaudi par l'organisme MOBI-O qui confirme qu'il est important pour les municipalités d'avoir les ressources nécessaires pour améliorer la sécurité routière à l'échelle locale.

C’est une des choses qu’on demandait : qu’il y ait plus d’argent pour aider les villes à en faire plus sur le terrain , poursuit M. Robert-Meunier qui espère que le gouvernement sera ouvert à ajouter des fonds si la demande est là .

« Un bon début »

Une mère au front, militante pour le transport actif, Amandine Caudron, est du même avis.

Cette dernière qualifie les mesures proposées par le gouvernement de réjouissantes, mais estime qu’un total de 68 millions de dollars pour la construction d'aménagements sécuritaires pour les piétons et les cyclistes n’est pas tout à fait suffisant.

Si on proportionne au financement qu’on donne aux voitures, c’est dérisoire , lance-t-elle. C’est certain que si on veut mettre en avant le transport actif, [...] 68 millions, ce n'est rien.

Mme Caudron trouve néanmoins que les fonds alloués représentent un bon début .

Des mesures dans les zones scolaires

La mairesse de Gatineau accueille favorablement, elle aussi, l’annonce du gouvernement provincial.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle. (Photo d'archives)

Ce que j’aime beaucoup, c'est des mesures normées dans les zones scolaires , a-t-elle laissé entendre en mêlée de presse, mardi. Je suis aussi d’accord de sévir auprès des automobilistes qui ne sont pas suffisamment respectueux dans les zones scolaires notamment.

France Bélisle a l’intention de voir comment la Commission des transports peut s’approprier ou discuter du plan qui a été présenté .

Sécurité routière

Le Service de police d’Ottawa (SPO) s'est également exprimé sur le sujet de la sécurité routière, mardi. Les policiers ont publié un communiqué réitérant les mesures de sécurité à adopter lors du retour en classe des élèves.

Le SPO appelle notamment les automobilistes à réduire leur vitesse dans les zones scolaires et à obéir aux signaux des autobus scolaires. Le non-respect de cette loi peut entraîner des amendes de 400 à 2000 $, ainsi que six points d’inaptitude , rappelle le service de police.

Avec les informations de Nelly Albérola