La rentrée scolaire approche à grands pas et encore cette année, beaucoup d'enfants risquent d'avoir le ventre vide pour aller en classe, selon des organismes d’aide alimentaire.

L'organisme La Cantine pour tous, qui offre des dîners à faible coût pour les jeunes, constate que 10 % des Québécois sont en situation d'insécurité alimentaire. Également, 64 % des jeunes de 6e année ne consomment pas assez de fruits et de légumes.

L'organisme espère pouvoir s'établir en Mauricie dès la rentrée 2024. Son directeur général, Thibaud Liné, explique être actuellement en discussion avec des traiteurs.

Qu'on aille en Mauricie, Centre-du-Québec, en Estrie, en Outaouais, c'est systématiquement la même chose : il y a des enfants qui ne mangent pas dans les écoles, il y a des enfants qui mangent mal dans les écoles , dit-il. En situation d'inflation, le budget alloué à l'alimentation peut être compressé contrairement au loyer par exemple.

Les services de La Cantine pour tous sont en demande partout au Québec.

En situation d'inflation, on a toujours de plus en plus de demandes évidemment, puis nous, on anticipe une croissance de la demande pour cette année, mais pas juste pour cette année, mais pour toutes les années à venir.

Le nombre de personnes ayant recours à de l'aide alimentaire est en augmentation, selon Moisson Mauricie-Centre-du-Québec.

Dans la région, 31 500 personnes avaient recours aux services de l'organisme chaque mois en 2022.

En 2023, on estime que l'augmentation de la demande se situera aux alentours de 10 %, raconte son président, Jean Pellerin. Au moment où on se parle, il n’y a pas de demande supplémentaire. Lorsque ça arrive, c'est plus en septembre. Il y a des gens qui pensent qu'ils n’en ont pas besoin et qui réalisent une fois que l'entrée est faite que malheureusement, ça ne balance pas.

M. Pellerin constate que la situation a empiré récemment. Les gens qui travaillaient avant ça au salaire minimum [...] ne vivaient pas grassement, ils ne se payaient pas plein de luxe, mais ils réussissent quand même à s'en tirer. Aujourd'hui au salaire minimum, c'est impossible.

Un impact immédiat

De son côté, le Club des petits déjeuners lance une offensive pour amasser des fonds.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, 4300 élèves bénéficient de l'aide du Club, ce qui représente 40 écoles.

La cofondatrice et directrice des relations gouvernementales du Club des petits déjeuners, Judith Baril, révèle qu’un ventre vide a un impact mesurable chez les enfants. Non seulement sur leur capacité d'apprentissage, mais on a même des témoignages de directions d'école et d'enseignants qui nous disent voir des répercussions sur le nombre d'enfants qui se plaignent de maux de ventre, de maux de tête par exemple. Donc les effets au niveau de la santé et de la capacité de concentration des enfants sont vraiment extraordinaires.

Elle affirme que le financement n'est pas suffisant pour répondre à la centaine de nouvelles demandes formulées par des écoles canadiennes pour cette année.

D’après les informations de Charles-Antoine Boulanger et une entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie—Centre-du-Québec