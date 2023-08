Aide alimentaire aux jeunes dans le besoin : des épiceries de la région font leur part

À quelques jours de la rentrée scolaire au primaire et au secondaire, la demande en service alimentaire et en besoin matériel est plus forte que jamais dans les écoles du Québec. Des épiceries de la région ont décidé de prendre les choses en main et de faire leur part pour aider les plus démunis.

Les dons reçus sont de moins en moins nombreux dans les organismes qui viennent en aide aux jeunes dans le besoin, notamment en raison de l’inflation.

Les clients du supermarché Lamontagne et fille de Saint-Félicien, tout comme les dix autres IGA de la région, contribuent sans le savoir au bien-être de jeunes enfants du primaire. 40 cents pour chaque produit de marque Compliments vendu seront remis à des écoles du secteur.

Imaginez-vous, quand il y a un enfant qui arrive, soit qu’il n’ait pas de mitaine parce que l'hiver arrive, soit qu'il n’ait pas de cache-cou ou qu’il n’a plus de veste de neige ou pas de bottes. J'ai vu ce printemps quelqu'un qui est arrivé et qui n’avait plus de souliers pour aller en éducation physique. On va voir dans son casier, il n’en a pas non plus, imaginez le défi pour les écoles , a soulevé Yvon Lamontagne, propriétaire du IGA Lamontagne et fille de Saint-Félicien.

Le propriétaire du IGA Lamontagne et fille de Saint-Félicien, Yvon Lamontagne, s'est engagé à remettre 0,40$ sur la vente de chaque produit de marque Compliments à quatre école primaire du secteur. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Les besoins en services alimentaires sont tout aussi criants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nancy Delisle, une enseignante de sixième année à l’École primaire Hébert de Saint-Félicien, voit la différence entre un élève qui mange à sa faim et un autre qui n’en a pas les moyens.

Évidemment, un enfant qui arrive à l'école puis qu'il n'a pas mangé, il n'est pas disposé à l'apprentissage, c'est clair. Donc s'assurer que l'élève a bien mangé puis lui donner toute l'aide nécessaire, ça peut faire une différence sur ses apprentissages, directement sur son comportement, c'est évident , a-t-elle avancé.

Nancy Delisle est enseignante en sixième année à l'École primaire Hébert de Saint-Félicien. Elle estime que l'initiative d'Yvon Lamontagne est très bien accueillie. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Les déjeuners en forte demande

La demande est tellement forte pour le Club des petits déjeuners que l’organisme doit refuser de nouvelles demandes de service alimentaire pour bien servir les écoles qui y ont déjà recours.

On veut garder le plus possible la part nutritionnelle qu'on donne à nos programmes présentement, donc ne pas couper dans ce qu'on offre directement à nos écoles qui sont déjà dans notre réseau, ça c'est important , a indiqué pour sa part Claude Dessureault, conseillère nationale aux achats et à l'inventaire au Club de petits déjeuners.

L’organisme la Cantine pour tous, qui contribue au paiement de repas dans les écoles primaires, voit le nombre d’établissements participant augmenter d’année en année dans la région.

On était présent dans six écoles, on va rajouter quatre écoles à compter du mois de septembre, donc un total de dix écoles , a affirmé Benoît Deshayes, responsable régional de la Cantine dans les écoles.

Le Canada est le seul pays du G7 qui ne possède pas de programme national alimentaire pour éviter les injustices en ce qui a trait à l’accès à des repas complets.

D’après un reportage de Marie-Michèle Bourassa