En Alberta, le moratoire sur les énergies renouvelables réjouit certaines régions rurales

La décision du gouvernement albertain de mettre sur pause l’approbation de nouveaux projets d’énergie renouvelable est bien accueillie dans certaines régions de la province, où d'aucuns estiment même qu’elle aurait dû survenir plus tôt.

Les raisons avancées ont notamment trait à l’absence de règles imposant la dépollution des sites où des installations éoliennes et solaires sont arrivées à leur fin de cycle.

Cela fait des années que nous demandons que l'on se penche sur les lacunes de la législation dans des domaines tels que la remise en état , souligne Jason Schneider, préfet de Vulcan, un comté situé dans le sud de la province.

Vulcan abrite l'un des plus grands parcs solaires d'Amérique du Nord et l'un des plus grands parcs éoliens de l'Ouest canadien. Le comté a beaucoup bénéficié de l'essor des énergies renouvelables, notamment au niveau financier, reconnaît Jason Schneider.

Outre l'absence de réglementation, le comté est également préoccupé par le choix de l'emplacement de projets sur des terres agricoles de grande valeur et par l'insuffisance de la planification à long terme de l'utilisation des terres.

Pour son soutien à la pause sur les énergies renouvelables, Jason Schneider, le préfet de Vulcan, dit avoir reçu des courriels haineux, dont l'un qui l'accuse d'essayer de tuer l'industrie des énergies renouvelables, tandis qu'un autre le traite de «négationniste du climat».

Daryl Bennett, qui dirige un groupe de propriétaires fonciers, relève pour sa part que lorsqu’une entreprise de production d'énergie renouvelable fait faillite, personne n'intervient pour financer la remise en état, comme c'est le cas pour l’industrie des sables bitumineux.

Son association milite pour que le secteur de l’énergie renouvelable soit soumis aux mêmes règles, au lieu que ce soit les propriétaires terriens qui payent la facture.

De son côté, Kent Fellows, directeur du programme de maîtrise à l'École de politique publique de l'Université de Calgary, dénonce le manque de politiques cohérentes dans tous les secteurs de l’énergie. Cela nuit au climat d'investissement. Ce n'est tout simplement pas une bonne façon de procéder.

Coûts élevés de la dépollution

Samedi, lors de son émission radiophonique hebdomadaire, la première ministre Danielle Smith a dit qu'elle se concentrait sur les préoccupations relatives à l'utilisation des terres pour les projets d'énergie renouvelable.

Je veux que les gens comprennent pourquoi les agriculteurs sont très préoccupés par la remise en état d'une éolienne.

Mme Smith dit avoir vu des estimations de remise en état de 500 000 $ par éolienne. Si vous avez 50 éoliennes, cela représente un projet de remise en état de 25 millions de dollars.

Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta.

Andrew Leach, économiste spécialiste de l'énergie et de l'environnement et professeur à l'Université de l'Alberta, souligne à cet égard que certains grands projets d'énergie renouvelable impliquent une quantité importante de béton; ce qui entraînerait des coûts d'enlèvement considérables.

Mais avec les énergies renouvelables, il ne s'agit que de perturbations en surface , note-t-il. Nous ne parlons pas d'une quelconque contamination chimique, ni d'un quelconque lien avec le sous-sol.

Vittoria Bellissimo, présidente-directrice générale de l'Association canadienne pour les énergies renouvelables, ajoute que les projets d'énergie renouvelable sont construits sur des terres privées. Si les propriétaires fonciers n’en veulent pas, ils ne les auront pas.

La pause sur les énergies renouvelables a suscité par ailleurs des critiques, notamment pour ce qui trait à son impact sur les emplois dans le secteur.

L'agence de presse Reuters a rapporté lundi que quatre grandes entreprises internationales avaient interrompu leurs projets à cause du moratoire décrété par la province.

Avec les informations de Joel Dryden