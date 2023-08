Le RSFS accueille un nouveau directeur général

Le Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS) accueille son prochain directeur général. Ce sera Innocent Minega qui occupera ce poste, et ce dès le 1er septembre prochain.

M. Minega possède une maîtrise en gestion du développement international ainsi qu’un baccalauréat en gestion des ressources humaines.

Par le passé, il a travaillé plus de 15 ans en gouvernance et en gestion d'organismes à but non lucratif.

Innocent Minega possède également une expérience dans la gestion de projet au niveau international et dans la rédaction de propositions de subventions auprès de différents bailleurs de fonds , souligne le RSFS dans son communiqué.

C'est avec enthousiasme et humilité que j'accepte ce rôle de direction du Réseau , se réjouit Innocent Minega dans le communiqué du RSFS . Je suis impatient de travailler avec les élus du conseil d’administration et les employés du Réseau et bénéficier de leur expérience et de leurs connaissances.

Le poste de directrice générale de l’organisme était occupé, jusqu’à présent, par Frédérique Beaudemont. Cette dernière avait annoncé son départ en février dernier. Elle occupait le poste de directrice générale du RSFS depuis septembre 2017.

Mme Beaudemont accompagnera Innocent Minega au cours des prochains mois afin d’assurer la transition.