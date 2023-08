La Saskatchewan offre une bourse de 65 000 $ pour 4 projets de cinéma dans la province

En Saskatchewan, quatre projets cinématographiques ont bénéficié d'une bourse de 65 000 $ de Creative Saskatchewan, l’agence de développement économique pour les industries créatives de la province.

Ces fonds vont permettre aux scénaristes sélectionnés de retravailler leurs ébauches afin d’élaborer une première version, de finaliser le scénario ou de commencer à envisager le tournage de leurs projets.

Au total, huit projets ont tenté d'obtenir la bourse, selon le directeur du financement de film et rapports économiques à Creative Saskatchewan, Remi Dufour. Il estime que cet engouement est le signe de dynamisme du secteur culturel dans la province.

À Creative Saskatchewan, mais aussi à l'industrie en général, on est vraiment tous excités , se réjouit Remi Dufour.

En raison de la confidentialité et du secret commercial, les détails de ces projets de cinéma n'ont pas été dévoilés.

On voit même des producteurs hors de la province et hors du pays qui veulent venir filmer ici en Saskatchewan. C'est à cause des beaux endroits qu'on a au nord et au sud de la Saskatchewan, des studios Sound Stage et de l'argent qui est disponible , indique Remi Dufour.

Publicité

Au total, l'organisme espère soutenir 15 projets, à l'aide d'une enveloppe de 200 000 $. En 2022 par exemple, Creative Saskatchewan a octroyé plus de 2,1 millions de dollars à des productions.

Ces dernières incluent entre autres Blind Adventures With Ron Walsh and Friends, Our Big Punjabi Family, Summer at Charlotte’s.

Avec les informations de Raphaële Frigon