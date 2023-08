La Ville de Blainville annonce qu'elle déchire l'entente conclue avec Stablex qui permettait à l'entreprise américaine d'étendre ses activités et d'enfouir, à perpétuité, des millions de tonnes supplémentaires de déchets industriels dangereux en provenance du Québec, de l'Ontario et des États-Unis.

Une résolution unanime des élus a été adoptée, mardi soir, lors du conseil municipal, alors que le Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE) n'a pas encore rendu public son rapport sur le projet.

Notre décision est le fruit d'une écoute attentive, d’analyses rigoureuses, de discussions sérieuses et d'un recul nécessaire , a déclaré la mairesse Liza Poulin.

Les audiences publiques du BAPE au sujet du projet de « cellule 6 » avaient débuté le 8 mai. Le rapport final devait être remis au ministre de l'Environnement du Québec au plus tard le 8 septembre et être publié dans les 15 jours suivants.

Entre la fin des audiences publiques et aujourd’hui, nous avons fait nos devoirs et révisé l’ensemble des nombreuses nouvelles informations obtenues et donné l’occasion à Stablex de répondre à nos interrogations à maintes reprises , explique la Ville dans un communiqué.

Nous ne pouvons concilier l’intérêt de nos citoyens et un tel projet de réaménagement.

L'entente, conclue en mars 2020, aurait pu permettre à l’entreprise d'enfouir des déchets dangereux pour les 40 prochaines années sur un terrain situé en plein cœur de tourbières à grande valeur environnementale , rappelle la municipalité des Laurentides. L'entente était conditionnelle à l'obtention des autorisations environnementales.

Le terrain visé de 69 hectares compte 54 hectares d'habitat forestier et 9 hectares de milieux humides, à environ un kilomètre de bassins d'irrigation d'entreprises agricoles. La Ville devait retirer 14 millions de dollars de cette vente.

Vue aérienne des terrains de Stablex où sont les cellules 1 à 5 (en bas à droite) et où serait la cellule 6 (en haut à droite). Photo : Google Earth

Depuis plusieurs mois, des citoyens, des élus et l'Union des producteurs agricoles exprimaient leurs préoccupations quant au projet de cellule 6 de l'entreprise américaine. « Le Québec n’est pas la poubelle toxique des États-Unis et de l’Ontario », avait-on entendu.

Jusqu'à présent, la Ville et les élus avaient tenu des propos beaucoup plus rassurants quant au projet et ses impacts. Aujourd'hui, la Municipalité se range derrière l'avis des citoyens et déclare que le projet pose des risques à divers niveaux et qu'il n'existe pas d'acceptabilité sociale .

L'entreprise n'a pas encore réagi à la décision de la municipalité.

Quatre fois le volume du Stade olympique

Stablex avait demandé l'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec de doubler sa capacité de réception de déchets industriels contaminés. L'entreprise voulait pouvoir enfouir 8 millions de mètres cubes de matières supplémentaires sur 40 ans, soit quatre fois le volume du Stade olympique de Montréal.

Il s'agit de matières dangereuses résiduelles et de sols contaminés, par exemple aux métaux lourds.

Depuis 40 ans, la moitié des matières dangereuses qu'a reçues Stablex venaient de l'Ontario et du nord-est des États-Unis.

Stablex assure qu'elle est une solution sécuritaire au traitement et à la gestion de ces déchets qui doivent bien finir quelque part.

La cellule numéro 5 de Stablex continue d'être remplie. Photo : Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville

Dans un mémoire déposé dans le cadre des travaux du BAPE , la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) avait soulevé des inquiétudes concernant la protection des milieux naturels et de la biodiversité. La CMM a d'ailleurs félicité la Ville pour sa décision, mardi soir.

L'entreprise a toujours martelé que son procédé est sécuritaire à perpétuité . Une fois remplie au complet, une cellule est fermée par un revêtement composé d’une couche de séparation en sable, d’une couche d’argile compactée et d’une géomembrane étanche.

Le ministère de l'Environnement a toutefois exprimé des préoccupations sur ce qu'il adviendrait le jour où l'entreprise cesserait ses activités.

Stablex est unique au Québec. C'est le seul site où l'on traite et enfouit des résidus dangereux inorganiques industriels.

L'existence de l'entreprise a été une réponse à un problème qui se posait dans les années 1970 : l'absence de solution pour gérer les déchets industriels dans la province. Avant l'ouverture du site, en 1983, les industries devaient stocker les déchets impossibles à éliminer, ce qui occasionnait des contaminations.

Aujourd'hui, la réglementation, de plus en plus sévère, accroît la demande pour recourir aux services de Stablex. Au fil du temps, le gouvernement du Québec a autorisé l'entreprise à recevoir toujours plus de matières par année, jusqu'à un maximum annuel de 225 000 tonnes.

