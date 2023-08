Le NPD promet de geler les tarifs d’électricité de Hydro-manitoba pour un an

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) promet de geler les tarifs d'électricité s'il est porté au pouvoir lors des élections provinciales du 3 octobre.

Lors d'une allocution mardi, le chef du NPD , Wab Kinew, a annoncé qu'il réduirait de 37,5 millions de dollars les redevances annuelles que Hydro-Manitoba verse au gouvernement. Pour compenser cette perte de revenu, il ajoute que son parti puiserait dans les fonds de prévoyance du budget provincial.

Selon lui, ces deux mesures devraient convaincre la Régie des services publics, qui régule l'énergie dans la province, que les tarifs devraient rester inchangés.

Nous allons travailler avec Hydro-Manitoba pour nous assurer que sa situation financière est solide et nous allons faire des changements du côté du gouvernement afin de pouvoir retourner devant la Régie des services publics dans le cadre d'un processus équitable et ouvert et dire "Voici comment nous parviendrons à un gel des tarifs pour les Manitobains" , lance Wab Kinew.

Il ajoute qu'un gouvernement néo-démocrate se prémunirait contre d'importantes hausses de tarifs à l'avenir en continuant à réduire ces redevances annuelles de 37,5 millions de dollars.

Wab Kinew note aussi que l'argent proviendrait des frais de garantie de la dette, qui est un prélèvement de la province sur la dette totale d'Hydro-Manitoba.

Le gouvernement progressiste-conservateur a récemment réduit de moitié deux de ces frais annuels, conservant ainsi 190 millions de dollars dans les coffres d'Hydro-Manitoba. Cette décision a incité la société d'État à demander des augmentations tarifaires moins élevées que ce qu'elle prévoyait.

Hydro-Manitoba soutient qu'elle doit pouvoir compter sur davantage de liquidité, correspondant à une augmentation annuelle d'environ 2 % pour les prochaines années.

Des moyens suffisants

Wab Kinew avance que le gouvernement a les moyens, dans le cadre de son budget actuel, de soutenir un gel des tarifs de l'électricité ainsi que la suspension temporaire de la taxe provinciale sur l'essence que le NPD a promise lundi.

Publicité

La province a mis de côté 521 millions de dollars pour les circonstances exceptionnelles et les événements imprévus et plus de 200 millions de dollars pour des investissements imprévus en capital, selon le budget 2023.

Je ne vois pas de plus grandes circonstances exceptionnelles pour lesquelles nous devrions nous préparer que d'aider la classe moyenne manitobaine pendant cette période d'inflation élevée , a déclaré Wab Kinew.

Le ministre des Finances du Manitoba, Cliff Cullen, affirme dans une déclaration écrite que le faux gel temporaire de Wab Kinew aujourd'hui coûtera plus cher demain .

Le NPD a triplé la dette de Hydro-Manitoba et a presque mis la société en faillite, ce qui a coûté aux Manitobains des milliards qu'ils paient encore aujourd'hui , écrit Cliff Cullen, qui est aussi le ministre responsable de Hydro-Manitoba.

Pour le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, le NPD promet de rendre les fonds qu'il a pris à Hydro-Manitoba en premier lieu .

Les Manitobains ont dû faire face à des hausses de tarifs d'électricité et les travailleurs de Hydro-Manitoba ont dû faire face à des coupes et à des gels parce que le NPD et les PC ont saigné Hydro-Manitoba de centaines de millions de dollars par an , affirme-t-il dans une déclaration écrite.

Avec les informations de La Presse canadienne