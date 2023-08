Gatineau obtient un terrain pour la future école 038 dans le secteur du Plateau

La Ville de Gatineau s'est finalement entendue avec le propriétaire de deux terrains adjacents au chemin Pink, dans le secteur du Plateau, pour la construction d'une école primaire. Des démarches d'expropriation avaient été entamées, mais ne suivront pas leur cours compte tenu de l'entente.

L'école primaire 038 sera construite sur un terrain d'un peu plus de 47 000 m2 situé en bordure du chemin Pink, entre les rues Vernon et Blizzard.

Ouvrir en mode plein écran Le terrain identifié se situe en bordure du chemin Pink, entre les rues Vernon et Blizzard, dans le secteur du Plateau, à Gatineau. Photo : Carte tirée de Google Map

Cette annonce survient près de trois ans après que le gouvernement du Québec ait confirmé une enveloppe de 58 millions de dollars pour la construction de deux nouvelles écoles primaires à Gatineau.

En mêlée de presse mardi, la conseillère municipale du district du Plateau, Bettyna Bélizaire, a confirmé que des démarches d'expropriation avaient été entamées pour obtenir le terrain. Compte tenu de l'entente, il ne sera plus nécessaire de poursuivre ces démarches.

On respecte notre engagement de livrer le terrain à temps pour avoir cette école.

Je me réjouis surtout que, finalement, on soit capable d’avoir un terrain pour une école. Ça, c’est une nouvelle infrastructure dans l’ouest et enfin [il y aura] une palestre , a pour sa part commenté la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Cette dernière déplore toutefois que le fardeau financier soit relayé à la Ville, puisque c'est elle qui devra délier les cordons de sa bourse pour faire l'achat du terrain et non le gouvernement provincial.