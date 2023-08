Crise du logement : des ministres proposent de limiter le nombre d’étudiants étrangers

Deux ministres fédéraux suggèrent de limiter le nombre d’étudiants étrangers autorisés à venir étudier au Canada pour réduire la crise du logement.

C’est une des options que nous considérons , a expliqué Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités lundi lors d’une conférence de presse organisée en marge de la retraite des ministres fédéraux organisée à l’Île-du-Prince-Édouard. Une idée qu’il partage avec le ministre de l’Immigration.

D’autres membres du Cabinet ne sont pas du même avis. Pour Dominic LeBlanc, ce plafond est une solution simpliste et probablement pas tout à fait efficace .

L’an dernier, le Canada a accueilli plus de 800 000 étudiants étrangers, selon des chiffres gouvernementaux.

Diem Pham, diplômée de l'université Dalhousie à Halifax cette année, en fait partie. Elle doute que cette idée puisse résoudre la pénurie de logements. Selon elle, il faudrait plutôt augmenter le nombre de logements que diminuer le nombre d’étudiants étrangers.

Ouvrir en mode plein écran Diem Pham estime que mettre en place un plafond pour limiter le nombre d'étudiants autorisés à venir au Canada ne résoudrait pas la crise du logement que traverse actuellement le pays. Photo : Radio-Canada

Dhriti, étudiante indienne à la même université, juge que l’économie canadienne est dépendante des immigrants pour fonctionner et que ce plafond lui nuirait.

Les universités aux commandes des plafonds

À l’Université du Cap-Breton, plus de la moitié des étudiants viennent de l’étranger. Ces étudiants, majoritairement logés hors du campus dans la ville de Sydney, ont permis de redresser les finances de l’établissement, assure Éric Thériault, professeur associé en psychologie à l’Université du Cap-Breton.

Ouvrir en mode plein écran Éric Thériault estime que si un tel plafond devait être mis en place, les universités devraient avoir la possibilité de le gérer elles-mêmes. Photo : Université du Cap-Breton

Mais selon lui, dans cette petite communauté, on déplace les gens qui sont déjà sur les marges. Les gens qui avaient déjà de la misère à trouver du logement abordable mais là on les exclut pour accueillir des étudiants .

Il estime que ce plafond pourrait être une solution s’il est décidé au cas par cas et par les universités elles-mêmes. L'université doit développer un plan et dire : on doit ralentir, c'est pas supportable, c'est pas respectueux à la communauté , juge t-il.

Ouvrir en mode plein écran Plus de la moitié des étudiants de l'Université du Cap-Breton sont étrangers. Photo : Gracieuseté : Association des professeurs de l'Université du Cap-Breton

Le président de l’association étudiante de l’Université du Cap-Breton estime que la réduction du nombre d’étudiants étrangers aurait des conséquences économiques majeures dans cette région rurale très dépendante de la population étrangère.

Des fonds pour pousser les universités à construire des logements

L'Association des universités de l'Atlantique demande pour sa part d'être incluse dans la stratégie nationale du logement.

Leur porte-parole, Peter Halpin, suggère que le gouvernement fédéral offre des prêts à faible coût aux universités pour qu'elles construisent plus de logements étudiants.

D’après un reportage d’Adrien Blanc