Alma demandera du financement à Québec pour construire une nouvelle piscine extérieure

Le conseil municipal d'Alma déposera une demande de financement auprès du gouvernement provincial afin de bâtir une nouvelle piscine extérieure et des jeux d’eau dans le secteur Saint-Sacrement.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, et les conseillers municipaux ont voté une résolution lundi afin de déposer leur projet de piscine dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Comme son nom le laisse entendre, ce dernier permet à des organismes à but non lucratif, à des institutions d’enseignement, à des coopératives, des instances autochtones ainsi qu’à des élus municipaux de la province de présenter des projets d’infrastructures, qui pourraient, s’ils sont choisis, être financés jusqu’à 66 % par le gouvernement Legault, jusqu’à concurrence de 20 M$.

On dit au gouvernement, on a fait nos efforts pour développer notre secteur. Maintenant, on a besoin de vous, pour venir donner un service essentiel à notre communauté , indique Sylvie Beaumont en entrevue à l’émission Place publique.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont. Photo : Radio-Canada

Selon l’élue, son équipe a investi suffisamment d’argent dans la municipalité pour se tourner vers le palier provincial.

On a plusieurs grands projets qui sont en branle, des projets où on est allé en emprunt , souligne Sylvie Beaumont, en faisant notamment référence à l’aménagement d’un sentier bétonné dans le parc de la Pointe-des-Américains.

Le conseil municipal s’engage également à payer sa part et à assumer les coûts d’exploitation de la piscine.

Fermeture

Construite dans les années soixante, la piscine Saint-Sacrement avait été fermée l’an dernier au début de l’été, en même temps que la piscine Sainte-Marie, car un nombre trop important de fissures étaient présentes dans leur structure de béton. Les citoyens d’Alma se retrouvaient ainsi sans plan d’eau pour se rafraîchir sous le soleil.

Les élus avaient alors décidé rapidement de remédier à la situation, de sorte que les plans et les devis de la nouvelle conception sont prêts depuis plusieurs mois.

Il n’est pas encore possible de soumettre un concept dans le cadre du PAFIRSPA . Les appels de projets devraient avoir lieu cet automne. L’enveloppe totale dont dispose l'État est de 300 M$.

Centre Mario-Tremblay

Des travaux auront lieu au-dessus de la grande glace du Centre Mario-Tremblay au coût d'environ 400 000 $. C'est l'entreprise Toiture Gilles Veilleux qui est chargée du projet. La réfection devrait avoir lieu cet automne et ne devrait pas avoir d'impact sur les activités sportives à la patinoire. La réparation du toit permettra de régler les problèmes d'infiltration d'eau et de condensation. Le toit actuel du début des années 70.

Avec les informations de Simon Roy-Martel