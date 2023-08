Travaux au Centre Georges-Vézina : un rapport révisé attendu d’ici deux semaines

Alors que la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, ont des visions différentes concernant l'avenir du Centre Georges-Vézina, le conseiller municipal et président de l'arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary, confirme que Saguenay attend un rapport pour évaluer la possibilité d'effectuer des travaux estimés à 30 millions de dollars payés en partie par Québec.

Selon les conclusions de ce rapport révisé attendu d'ici deux semaines, les élus de Chicoutimi décideront de le présenter ou non à l'ensemble des membres du conseil municipal de Saguenay par la suite.

Les travaux seraient inspirés par le projet de remise à niveau de l'aréna construit en 1949 que le maire Jean Tremblay avait proposé en 2016. Le projet de l'époque comprenait la construction d'une structure extérieure pour le toit, de nouvelles loges ainsi qu'une plus grande fenestration, entre autres.

Comme l'a précisé lundi Andrée Laforest, il s'agirait d'une rénovation extrême. La structure du Centre Georges-Vézina actuel serait démantelée, tandis que la base de sol en ciment serait conservée.

Le sujet est revenu sur la table mardi lors de la séance du conseil d'arrondissement de Chicoutimi.

On nous a demandé de faire une étude si on veut ou des vérifications sur ce qu'on peut faire juste pour le centre Georges-Vézina avec 30 millions de dollars. Parce qu'on sait qu'en haut de 30 millions, ça va être plus compliqué un peu à passer au conseil de ville, parce que c'est quand même le conseil qui va décider. Ce n'est pas juste l'arrondissement qui va dire : "Oui, on envoie celui-là à Québec, c'est le conseil qui va décider." Mais, nous, [...] on va attendre le résultat parce qu'on n’a pas vu encore l'étude qu'ils sont en train de faire. Donc, on attend de voir ça, ce qu'on peut faire avec le 30 millions , a exposé Jacques Cleary.

Le Centre Georges-Vézina a été construit en 1949.

Ce rapport coûtera environ 100 000 dollars. Jacques Cleary a précisé que cette somme était disponible à même une enveloppe existante. Lundi, la mairesse de Saguenay assurait que la Ville allait opter pour des travaux mineurs à court terme sur le Centre Georges-Vézina. Elle a refusé de chiffrer l’ampleur, mais en campagne électorale, elle avait promis des travaux de 1,5 million qui prévoyaient une réduction de la surface de la glace olympique jumelée à un rapprochement des gradins.

Selon la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les travaux de mise aux normes sont évalués à 1,2 M$ pour les bandes flexibles (535 000 $) et les baies vitrées (635 000 $).

Une rencontre a eu lieu le 26 juillet entre Andrée Laforest, les élus de Chicoutimi, Julie Dufour et la direction générale de la Ville.

Marc Bouchard critique

Pour sa part, le chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Saguenay, Marc Bouchard, est favorable au projet de réfection majeure de la ministre régionale.

Le conseiller de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) se questionne sur le leadership de Julie Dufour dans ce dossier et salue l'initiative d'Andrée Laforest d'avoir présenté un plan concret.

L'entrée du Centre Georges-Vézina.

Je pense que comme élue, Mme Laforest est tout à fait en droit comme députée de Chicoutimi de voir à travailler des dossiers pour son comté. [...] Notre gouvernement provincial, auquel tous les citoyens de Saguenay paient des impôts, amène un projet puis dit : "Déposez-nous des projets, nous on va investir 300 millions dans des infrastructures sportives, qu'est-ce que vous voulez faire pour en profiter?" Ce n'est pas vrai [qu'on doit se limiter à] des projets de deux à à trois millions pour la Ville Saguenay qui a un budget de 370 millions. Je pense que des projets de deux à trois millions, on est capable de les réaliser. Où on a plus besoin d'aide, c'est pour des projets plus importants , a-t-il élaboré.

La mairesse de Saguenay affirmait lundi ne pas avoir apprécié l'intervention de la ministre dans ce dossier. Saguenay prévoit faire une demande de subvention au Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour le Centre Georges-Vézina, mais les élus de Chicoutimi et la mairesse de Saguenay ne s'entendent pas sur la nature du projet qui sera déposé.

Michel Potvin ouvert à d'autres solutions

Quant au conseiller de Chicoutimi et président de la Commission des finances, Michel Potvin, il s’est dit ouvert à plusieurs solutions mardi, après s’être initialement affiché en faveur du projet mis de l’avant par Andrée Laforest.

Une loge du Centre Georges-Vézina.

Moi, quand j'ai refait le tour, il y avait beaucoup de désagréments parce qu'on va garder la glace olympique pendant 40 ans. Sincèrement, au début, je trouvais ça intéressant. Mais là on est moins certain. Moi, personnellement, sincèrement, je ne suis pas fermé à rien, mais je ne suis pas fermé non plus à un aréna neuf dans quelques années dans lequel le gouvernement mettrait les deux tiers , a mentionné Michel Potvin mardi.

Julie Dufour parlait d’un horizon de sept ans pour financer une nouvelle bâtisse grâce à une économie plus forte.

