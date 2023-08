L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) condamne la proposition du gouvernement Trudeau de réduire le nombre d'étudiants étrangers admis au pays chaque année.

Cette idée a été avancée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Marc Miller, qui est réuni à Charlottetown avec ses homologues pour une retraite de trois jours.

M. Miller espère atténuer la crise du logement de cette façon, ce qui fait réagir le recteur de l' UQAT , Vincent Rousson.

Non seulement ils sortent avec les plus hautes distinctions en termes de formation universitaire au Canada, mais ce sont aussi des gens qui maîtrisent déjà la langue, qui parlent déjà français. Au cours de l'ensemble de leur durée d'études, ils sont en relation avec leur milieu. Ils sont déjà bien intégrés à la société québécoise ou canadienne , mentionne-t-il.

Vincent Rousson admet que cette idée affecterait l' UQAT , son financement et ses activités de recherche. Il croit toutefois que c'est la collectivité qui en souffrirait le plus.

L'impact sera beaucoup plus sur les entreprises et les organismes qui ont besoin de ces employés hautement qualifiés avec une expertise et une expérience de vie hors du commun. En termes démographiques pour la région, il y aura là aussi un enjeu , ajoute-t-il.

L'UQAT aussi touchée

Une diminution du nombre d'étudiants réduirait le financement de l' UQAT , mais cela affecterait aussi les partenariats de l'institution et le domaine de la recherche.

Le plus gros enjeu, c'est le développement de la recherche, explique M. Rousson. Les étudiants internationaux, à l' UQAT , se retrouvent pour la très grande majorité dans nos programmes de maîtrise et de doctorat [...] On attire parmi les meilleurs cerveaux de la planète, qui viennent travailler avec nos chercheurs.

M. Rousson précise que l'université est prête à réfléchir avec d'autres instances aux défis que pose la pénurie de logements. Il ajoute que l'institution effectuera des représentations auprès du cabinet du ministre Miller s'il songe à aller de l'avant.