Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, démissionnera à la fin du mois de septembre. Moins de 48 heures après cette annonce, voici ce qui attend les Septiliens concernant les élections partielles, alors qu'on évalue le prix à payer par les contribuables et que des conseillers municipaux considèrent déjà la possibilité de se présenter.

Le départ du maire engendre des frais que les contribuables devront absorber.

Ouvrir en mode plein écran La maire s'est montré ému alors qu'il annonçait sa démission lundi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

S’il se fie aux dernières élections en 2021, le président des élections de la Ville de Sept-Îles, Denis Clements, estime qu'il en coûtera moins de 150 000 $ aux contribuables.

En entrevue mardi à l'émission matinale Bonjour la Côte, Steeve Beaupré affirme avoir choisi la date de son départ en fonction du jour du vote pour élire le conseiller du district de Monseigneur-Blanche. Ainsi, les deux votes se tiendront en même temps, le 12 novembre.

J’ai voulu minimiser l’impact d’une élection partielle. Je n’aurai pas d'indemnité de départ, comme ça fait moins de deux ans que je suis en fonction , dit-il.

La course se dessine à l'horizon

Bien qu'ils soient encore sous le coup de la surprise après l’annonce lundi du départ prématuré du maire, certains considèrent présenter leur candidature à la mairie.

Ouvrir en mode plein écran Denis Miousse sera maire intérimaire à compter du 26 septembre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La porte n’est pas fermée , pense le maire intérimaire Denis Miousse. Elle est entrouverte, pour reprendre l’expression.

Mais il est encore tôt pour penser à ça, laissons retomber la poussière quelques jours. Ce n’est pas une décision qui se prend facilement, on doit bien réfléchir avant d’aller de l’avant avec cette décision , affirme-t-il cependant.

À l’heure actuelle, M. Miousse est l'un des deux conseillers municipaux de Sept-Îles qui envisagent cette possibilité. La conseillère Mélanie Dorion est également ouverte.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Dorion est conseillère dans le district de Sainte-Marguerite. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Parmi les anciens candidats qui s’étaient opposés à Steeve Beaupré lors des dernières élections municipales, seul Steve Trudel indique aussi réfléchir à l’idée de se porter candidat.

Ouvrir en mode plein écran Steve Trudel était candidat aux élections municipales de 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Les raisons qui m'avaient mené à me lancer dans la dernière campagne n'ont en rien changé et sont toujours les mêmes. C'est ce qui arrive normalement lorsqu'un individu décide de s'impliquer en politique pour améliorer la situation des citoyens et non pour répondre à un agenda politique [sic], exprime-t-il.

À l’inverse, Michel Bellavance, un autre ancien candidat, ferme pour l’instant la porte, car il souhaite dévouer toute son énergie à son emploi à la direction de la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables.

Quant à l’ancien candidat du Parti conservateur du Québec dans Duplessis, Roberto Stéa, il admet que la question lui a déjà été posée, mais sa candidature ne peut être retenue étant donné qu'il réside hors des limites de la ville.

Les électeurs devront patienter avant de connaître les prochains candidats, car le dépôt des candidatures débutera le 29 septembre.

D'après les informations de Charles-Étienne Drouin