La Martre : les problèmes d’eau sèment l’exaspération

Prendre une douche et laver ses vêtements : ces gestes du quotidien sont devenus plus compliqués à poser depuis qu'il ne coule plus qu'un filet d'eau dans les robinets de certaines résidences de La Martre. Des résidents de l'endroit se disent d'ailleurs exaspérés par la désuétude du réseau d'aqueduc municipal.

Depuis une semaine, des fuites dans le système font chuter la pression de l'eau courante, qui n'est déjà pas potable depuis bientôt 23 ans. D'ailleurs, l'état d'urgence a été déclaré la semaine dernière en raison de ces fuites.

Pour plusieurs citoyens, ces nouveaux problèmes constituent la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

La Martrienne Roselle Dion observe que le filet d’eau qui s'écoule de son robinet a les allures d'un petit spaghettini . Ça fait longtemps que ça dure, mais c’est la pire année , affirme la dame.

Ça va durer longtemps comme ça? Ça n’a plus de sens , lance pour sa part la propriétaire du Magasin Général de La Martre, Jocelyne Cleary.

Jocelyne Cleary, propriétaire du Magasin général de La Martre, en a assez des problèmes d'eau potable.

Le monde qui vit ici est malheureux. [Les résidents] ne sont pas capables de se laver parce que l’eau est noire, ils ne sont pas capables d’entreprendre des lavages non plus , énumère l'entrepreneure. Elle se compte pour sa part chanceuse de résider dans la localité voisine de Marsoui, où l'eau potable est accessible.

Un problème d’eau qui perdure

Le maire de La Martre assure que la Municipalité fait tout en son pouvoir pour régler la situation. Des équipes étaient d'ailleurs sur place mardi pour déceler l'origine des fuites. Le système est archi-désuet, on parle de certains morceaux qui ont 60 ans , résume Yves Sohier.

Le maire de La Martre, Yves Sohier

Selon lui, le fait de déclarer l'état d'urgence a fait bouger les choses . Le maire mentionne avoir rencontré, depuis, des hauts fonctionnaires. L'élu a également reçu un appel d'un membre de l'équipe de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Après 10 ans à la tête de l'administration municipale, Yves Sohier estime demeurer l'homme de la situation pour régler les problèmes d'eau potable. Questionné relativement aux délais entourant la construction du nouveau réseau d’aqueduc à La Martre, le maire blâme le roulement à la direction générale et les déboires administratifs de la Municipalité.

Une partie de la municipalité de La Martre, en Haute-Gaspésie

Au total, sept personnes se sont succédées à la direction générale depuis son élection.

Yves Sohier demande au provincial de débloquer le financement nécessaire au début des travaux, même si La Martre ne se conforme toujours pas à ses exigences.

Le ministère des Affaires municipales a demandé à ce que soit effectué l'audit des états financiers de la Municipalité pour les quatre années manquantes à ce jour. Une fois que ces retards administratifs seront rattrapés, Québec pourra alors autoriser un règlement d'emprunt pour le projet du réseau d'aqueduc.

