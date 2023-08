La facture des travaux de rénovation de la Maison Pollack continue de grimper et dépasse maintenant les 4 M$. Bien que la fin du chantier approche, l’avenir du bâtiment centenaire est toujours aussi incertain.

Mardi, Radio-Canada apprenait que le coût des travaux de rénovation de l’ancienne maison du commerçant et philanthrope Maurice Pollack passait de 3,55 M$ à 4,55 M$.

Cette hausse est attribuable à des imprévus sur le chantier , explique une porte-parole de la Ville de Québec, Clara O’Farrell. Les coûts initiaux étaient estimés à près de 3 M$.

Une explosion des coûts qui ne ravit pas l'opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Québec.

C'est une hausse qui est importante, une hausse graduelle dans le temps. On peut dire qu'à ce moment-ci, les coûts ont vraiment explosé pour la rénovation de la Maison Pollack , peste Alicia Despins, cheffe intérimaire de l’opposition municipale et conseillère de Vanier-Duberger.

Maintenant qu'on a investi autant d'argent dans ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'il va advenir de la Maison Pollack? , demande-t-elle.

La Maison Pollack est l'ancienne demeure du commerçant Maurice Pollack.

Depuis deux ans, la Ville s’affaire à remettre le bâtiment situé au 1, Grande Allée Est, dans un état respectable.

Entre 2021 et 2022, pour assurer la sécurité et la pérennité de la maison, la toiture a été remplacée, l’intérieur a complètement été nettoyé, les imposantes colonnes autrefois situées à l’entrée de la maison ont été démolies, de même que le balcon.

Depuis l’automne dernier, les fenêtres ont été remplacées, la structure a été consolidée et des travaux de maçonnerie ont été réalisés.

Les travaux effectués ont permis de sécuriser et de stabiliser le bâtiment, qui peut être chauffé lorsque nécessaire, et sa pérennité n’est plus menacée , mentionne la Ville de Québec.

Quelle suite?

Le chantier doit prendre fin d’ici la fin du mois, précise la Ville. Cependant, toujours aucune trace de travaux en vue de la création de la Maison de la diversité, promise par l’administration Labeaume.

L’administration du maire Bruno Marchand avait déjà exprimé son hésitation quant à la création d’un tel un lieu de rencontres pour les communautés culturelles et pour tous les citoyens de Québec à la Maison Pollack. Aujourd’hui, elle affirme toujours être en réflexion.

Concernant la vocation de la Maison Pollack en maison de la diversité, la réflexion se poursuit. L'objectif premier est toujours de terminer les travaux de réfection. Nous n'avons rien de nouveau à annoncer pour l'instant sur ce sujet , a affirmé Clara O’Farrell.

Selon Alicia Despins, cheffe intérimaire de l’ancien parti de Régis Labeaume, la Ville a pratiquement déjà abandonné le projet de faire de la Maison Pollack un lieu de rassemblement entre communautés. Et elle s’en désole.

De ne pas faire la Maison de la diversité à la Maison Pollack, c'est un recul parce qu'il faut recommencer à la case zéro pour trouver un lieu , explique-t-elle.

La conseillère municipale Alicia Despins espère que la Ville de Québec trouve rapidement une nouvelle vocation à la Maison Pollack.

Il tombe alors sous le sens de trouver une nouvelle vocation à la Maison Pollack. La Ville doit le faire rapidement, clame Despins.

On ne peut pas avoir des lieux comme ça dans lesquels on a investi énormément d'argent, des millions de dollars, qui demeurent vides pendant des années de temps, alors il faut rapidement passer à la prochaine étape, la deuxième étape qui est de trouver une vocation à la Maison Pollack , croit Mme Despins.

Si la Ville faisait l'effort d'envoyer un appel à projets auprès des différents partenaires et organismes, je pense qu'elle verrait rapidement que beaucoup de personnes sont intéressées à faire vivre ce lieu-là , ajoute celle qui a été élue pour la première fois en 2017.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux