La Première Nation Abitibiwinni a une nouvelle cheffe

Chantal Kistabish a été élue sans opposition vendredi dernier au poste de cheffe de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan.

Elle devient la troisième génération de sa famille à accéder à ce poste, après son père Edouard (1999-2003) et son grand-père David dans les années 1970.

La nouvelle cheffe préfère maintenant attendre son entrée en fonction, le 1er octobre, avant d’accorder des entrevues.

Elle sera épaulée par le vice-chef actuel, James Cananasso, qui a été réélu sans opposition lui aussi. Les trois autres membres du conseil seront choisis lors d’une élection, le 1er octobre.

James Cananasso, vice-chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan.

Cinq candidats sont sur les rangs: Pauline Kistabish, Billy-Jack Kistabish-Côté et Kim McDougall ainsi que les conseillères sortantes Manon Tremblay et Joan Wylde.

Marqué par la pandémie

Élue au conseil en 2017, puis cheffe en 2019, Monik Kistabish quittera donc ses fonctions le 30 septembre prochain. Elle a choisi de ne pas solliciter un second mandat, évoquant des raisons familiales.

Élue en octobre 2019, Monik Kistabish demeure cheffe du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni jusqu'au 30 septembre prochain.

Elle souligne que son mandat a été bousculé par la pandémie et les récents incendies forestiers, qui ont mobilisé sa communauté dans l’accueil des membres d’autres communautés évacuées.

Ce sont des choses qui font que c’était un mandat hors de l’ordinaire, fait-elle valoir. Surtout la pandémie, qui a quand même duré deux ans. C’est comme la moitié de mon mandat. C’est un événement que je ne souhaite à personne. Je souhaite à la prochaine cheffe un mandat plus facile. C’est évident qu’il y a tout le temps des défis, mais je lui souhaite un mandat plus facile.

Des réalisations

Mais ces défis n’ont pas empêché Monik Kistabish de réaliser ses plus importants engagements. Elle cite le redressement de la situation financière du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. Elle est aussi fière d’avoir contribué au développement de sa communauté.