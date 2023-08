Plan d’action en sécurité routière : des questions en suspens chez des élus de la région

Des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean réagissent favorablement au plan d’action de 180 millions de dollars annoncé par Québec pour améliorer la sécurité routière. Toutefois, des questions demeurent concernant les ressources policières qui pourront appliquer les nouvelles mesures.

Je pense que ces mesures-là vont demander qu'on s'assure qu'on ait les effectifs nécessaires. C'est-à-dire des agents de la SQ qui vont pouvoir mettre en pratique tous ces éléments-là qu'on nous propose. Ici on parle plutôt de coupure de ressources au niveau de la SQ , alors ça, ça m'inquiète un peu , a mentionné Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma.

En 2021, une diminution des effectifs était envisagée par la Sûreté du Québec (SQ) dans plusieurs régions, dont la MRC de Lac-Saint-Jean. Pour l’instant aucun agent n'a été retranché. Selon le préfet de la MRC , Louis Ouellet, la menace plane toujours.

Près de 50 actions seront prises par Québec

Le Plan d’action en sécurité routière 2023-2028, présenté mardi par la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a comme objectif de mettre fin à l’augmentation du nombre de décès, de blessures et d'accidents de la route au Québec.

Ce seront 47 actions qui seront prises par Québec afin d’améliorer la sécurité sur les routes.

Parmi celles-ci, la vitesse maximale sera réduite à 30 km/h dans toutes les zones scolaires, l’utilisation des barrières automatiques pour les travaux routiers sera augmentée, l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés sera mieux encadrée et les cours de conduite seront révisés en continu.

Ouvrir en mode plein écran Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma voit d'un bon œil la volonté de Québec d'améliorer la sécurité routière. Toutefois, elle rappelle que ça prend des effectifs policiers pour faire respecter la loi. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Le gouvernement du Québec augmentera notamment le nombre de points d'inaptitude et les amendes liées aux infractions qui touchent les zones scolaires, les chantiers de construction et la sécurité des usagers vulnérables.

Publicité

Les villes auront aussi le droit d’utiliser des radars photo dans les zones scolaires et près des chantiers de construction.

Des zones grises, selon Saguenay

Du côté de Saguenay, le président de la Commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong, se dit aussi satisfait. Mais il reste selon lui encore plusieurs zones grises à définir avec Québec, notamment en ce qui a trait au financement des infrastructures.

Ouvrir en mode plein écran La sécurité sera renforcée dans les zones scolaires. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Est-ce que ça va être déployé dans la métropole, est-ce que ça va être déployé sur les axes routiers du MTQ ? On ne le sait pas. Même chose pour les sommes en [infrastructures], il y a 68 millions dans l'enveloppe. Souvent, Québec a la fâcheuse habitude de le séparer per capita. Alors quand tu arrives à Saguenay, Saguenay c'est deux fois et demie l'île de Montréal pour 30 fois moins de monde. Alors c'est sûr que si c'est fait per capita, au niveau du financement ça ne marche pas , a conclu Kevin Armstrong, président de la Commission de la sécurité publique de Saguenay.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque