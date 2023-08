Faut-il plafonner le nombre d’étudiants étrangers admis au Canada pour alléger la pression sur le marché du logement? L’idée a commencé à faire son chemin lundi, en marge de la retraite du Cabinet de Justin Trudeau à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, mais elle est loin de faire l’unanimité au sein du gouvernement.

Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a évoqué cette idée lors d’un point de presse, affirmant qu’il faudrait avoir une sérieuse réflexion sur cette question. Selon lui, l’idée de limiter le nombre d’étudiants étrangers n’est qu’ une des options à envisager .

Si [les institutions d’enseignement postsecondaire] continuent de faire venir des étudiants en nombres records, elles devraient faire partie de la solution en s’assurant qu’ils ont un endroit où rester , a dit celui qui a occupé le poste de ministre de l’Immigration avant le remaniement du 26 juillet dernier.

Quand on voit que certaines de ces institutions accueillent cinq à six fois plus d’étudiants que la capacité de l’immeuble… on doit commencer à se poser de sérieuses questions , a-t-il ajouté.

Sean Fraser, ministre canadien du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, s'adresse aux journalistes lors de la retraite du Cabinet libéral à Charlottetown, le lundi 21 août 2023.

Il n’existe actuellement aucun plafond imposé sur le nombre d’étudiants étrangers accueillis au Canada. Leur nombre a explosé au cours des dernières années, passant de 145 950 en 2001 à 621 565 en 2021, selon les données de Statistique Canada. Au cours des dernières années, le Canada est arrivé au premier rang parmi les autres grands pays occidentaux en ce qui a trait à la hausse de la population d’étudiants étrangers , peut-on lire sur le site de l’agence fédérale.

En 2022, ce nombre s’est établi à 807 750, selon le Bureau canadien de l’éducation internationale. La plupart des étudiants proviennent de l’Inde et de la Chine, mais le Canada a accueilli au cours des dernières années de plus en plus d’étudiants philippins et nigérians.

L’apport économique de ces étudiants au Canada est par ailleurs considérable, sachant que les étudiants internationaux paient des droits de scolarité cinq fois plus élevés que les résidents permanents ou les citoyens canadiens. Ainsi, en 2018, les étudiants étrangers au Canada ont contribué à hauteur d’environ 21,6 milliards de dollars au PIB du Canada et soutenu près de 170 000 emplois pour la classe moyenne canadienne, selon les données gouvernementales.

Plusieurs provinces canadiennes affichent un déficit en matière de construction de logements étudiants.

Le ministre de l’Immigration actuel, Marc Miller, a dit mardi s’attendre à avoir des discussions difficiles avec les institutions scolaires autour de cette question.

Il faut faire face à ce problème de façon responsable. Il y a des [institutions] qui profitent du système, qui en abusent et qui vont nous accuser de tous les torts, mais il y a aussi une discussion raisonnable et raisonnée à avoir avec beaucoup d’institutions qui font de bonnes choses.

M. Miller veut corriger certaines failles dans le système d'accueil des étudiants étrangers, déplorant notamment les cas d'abus et les stratagèmes frauduleux qui ont été découverts au pays ces dernières années.

Marc Miller, ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Plusieurs ministres ont toutefois tenu mardi à mettre en garde contre tout parallèle entre la crise du logement et l’accueil des immigrants. C’est notamment l’avis de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, qui veut continuer d'encourager les talents étrangers à s’établir au Canada. Selon lui, il s’agit de la catégorie d’immigrants la plus convoitée dans le monde aujourd’hui , mais il faut avoir l’infrastructure pour les accueillir , concède-t-il.

La ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, estime pour sa part que la solution passe tout simplement par la construction de plus de logements.

Les Canadiens ont besoin de logements, et si nous voulons être un pays en croissance, on doit construire plus de logements [...] sans tarder.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a défendu mardi l’objectif du gouvernement de Justin Trudeau d’accueillir 500 000 immigrants par an, affirmant que réduire cette cible pour faire face à la crise du logement est une solution simpliste . Dans beaucoup de cas, les immigrants [qui arrivent au pays] sont ceux et celles qui vont participer aux projets de construction , a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Le Canada comptait plus de 800 000 étudiants étrangers en 2022.

Selon les analystes, il faudrait tripler le rythme de la construction au cours des sept prochaines années afin d’arriver à un marché de logements plus abordables.

À Victoria, Aboubakar Idriss, qui offre des services de consultation en éducation aux étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études au Canada, affirme que la crise du logement représente un véritable problème pour ses clients. Trouver un logement au Canada pour un étudiant étranger aujourd’hui est un vrai cauchemar, dit-il à Radio-Canada. La demande dépasse de très loin l’offre et c’est le cas dans toutes les provinces.

La crise du logement est un problème grave, mais ce n’est pas en mettant un plafond sur le nombre d’étudiants étrangers qu’il sera réglé. C’est une solution très superficielle qui va créer d’autres problèmes, surtout sur le plan économique.

M. Idriss indique par ailleurs que la plupart des étudiants étrangers sont des jeunes qui cherchent une chambre à louer et non pas des maisons ou des condos.

Cet enseignant en administration des affaires rappelle par ailleurs que, fin 2022, le gouvernement avait fait appel aux étudiants étrangers pour combler la pénurie de main-d’œuvre en leur permettant de travailler plus de 20 heures par semaine à l’extérieur de leur campus. Avant l’introduction de cette mesure en novembre dernier, les étudiants ne pouvaient dépasser ce plafond pendant leurs sessions d'études.

Pour M. Idriss, les politiques du gouvernement fédéral semblent contradictoires . En plafonnant le nombre d’étudiants admissibles au Canada, le gouvernement sape ses propres efforts pour combler les pénuries de main-d'œuvre et assurer la pérennité économique, dit-il. Au lieu de résoudre les problèmes, on en crée d’autres.

Avec les informations de Louis Blouin