Sherbrooke veut aller plus loin pour la sécurité routière des usagers vulnérables 

Québec a annoncé un sérieux coup de barre pour améliorer la sécurité routière. La vitesse permise dans les zones scolaires sera notamment limitée à 30 km/h dans toute la province, et les conducteurs fautifs vont recevoir des amendes plus salées. Les points d’inaptitude seront par ailleurs majorés pour les infractions contre les piétons et les cyclistes. À Sherbrooke, la vitesse est cependant déjà limitée autour de presque toutes les écoles.

Si on regarde précisément pour Sherbrooke, on se dit que c'est une tape dans le dos, parce que la vitesse autour des écoles partout, sauf une, c'est déjà à 30 km/h. Les passages piétonniers, on en a déjà aussi , constate la présidente de la Commission de la sécurité et du développement social de la Ville de Sherbrooke, Catherine Boileau.

Selon elle, le plan d'action proposé par le gouvernement ne va pas encore assez loin. Nous, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait avec nos quartiers résidentiels, donc on est plus loin que juste les écoles. Il y a les parcs, on n’en parle pas des parcs. Pour les quartiers résidentiels, est-ce qu'on diminue la vitesse à 40 ou à 30, qu'est ce qui est le mieux? [...] Ça aurait été intéressant de voir l'avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable , estime-t-elle.

Les enfants sont de plus en plus vulnérables

Les Sherbrookoises Azélie Fiore-Bobeil, qui entrera bientôt au secondaire, et sa petite sœur Simone marchent souvent pour aller à l’école. Elles remarquent que leur trajet n’est pas toujours sécuritaire.

À un moment donné, il a fallu que je retire ma sœur de la route pour ne pas qu'elle se fasse frapper, raconte Azélie. Des fois, il y a des autos qui ne font pas vraiment attention à nous, elles passent comme si on n’était pas là.

Des fois, je vois des autos qui passent très vite , renchérit sa petite sœur.

Elles ne sont pas seules. Caroline Nioucel, qui travaille pour le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, met en œuvre différents programmes auprès des jeunes pour encourager le transport actif vers l'école. Elle entend régulièrement des inquiétudes des parents.

On se rend compte qu'avec l'explosion des ventes des véhicules VUS , qui sont de plus en plus gros, les enfants sont de plus en plus vulnérables. Il est important de mettre en place des actions qui vont dans ce sens-là , soutient-elle.

Québec compte aussi augmenter le nombre de radars photo sur les routes. Le gouvernement compte par ailleurs mettre en place une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.

Le plan de Québec sera mis en œuvre graduellement dès cette année.

Avec les informations de Marion Bérubé