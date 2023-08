Il est 21 h, le soleil est couché et Valérie Binet a garé sa fourgonnette derrière un centre commercial de Richmond Hill, au nord de Toronto. Son jeune chiot, Reese, l'accompagne ce soir. Devant deux conteneurs à déchets, elle nous montre un épais matelas pour chiens qu’elle vient de trouver.

Il y avait juste un petit trou dedans, j’imagine qu’il a été jeté pour cette raison , explique-t-elle, mais ça peut encore être utilisé et je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu’un .

Ancienne militaire et ex-policière, Valérie s’est lancée dans le glanage urbain (dumpster diving) il y a deux ans. Le principe? Fouiller les conteneurs à déchets à la recherche de denrées alimentaires ou d'articles en bon état.

Ouvrir en mode plein écran Le chien de Valérie, Reese, accompagne sa maîtresse en soirée. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

La glaneuse dit trouver des choses incroyables . Des meubles, des jouets pour enfants, des décorations, des chocolats, de la nourriture pour animaux, énumère-t-elle. Parfois c’est un peu abimé, parfois il n’y a même pas de défauts. C’est juste là parce que ça n'a pas été vendu , poursuit-elle.

Mais Valérie Binet ne récupère pas les objets pour elle. Je redistribue ce que je trouve à des personnes en situation d’itinérance et à des organismes qui aident des gens dans le besoin , explique-t-elle. Elle a, par exemple, remis beaucoup de couvertures à des personnes en situation d'itinérance.

Choquée par le gaspillage

La mère de famille qui habite la région de Toronto depuis plus de 20 ans est choquée par la quantité de nourriture et d’objets en bon état qu’elle trouve dans les conteneurs des magasins à grande surface.

On n’arrête pas de parler de changements climatiques, de la pollution, des prix qui augmentent et pourtant il y a tellement de choses qui sont jetées. Et à côté de ça, il y a tellement de personnes dans le besoin.

Ouvrir en mode plein écran Valérie est agile pour se hisser dans les conteneurs. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

Photo à l’appui, la glaneuse urbaine explique avoir un jour trouvé 57 boîtes de décorations de Noël.

Il y avait des anges, des étoiles pour le sapin. Tout se trouvait dans une même benne , dit Valérie. Je les ai données à un organisme pour qu’ils les distribuent à des familles.

Loin des cadenas

Pendant la soirée, l’ancienne policière n’hésite pas à plonger tout entière dans les conteneurs, mais quand ceux-ci sont cadenassés, elle n’y touche pas. Parfois, il y a même une clôture autour de la benne, et on considère alors que l’entreprise a voulu garder ses déchets privés , dit-elle.

En soirée, Valérie Binet découvre un meuble à assembler toujours emballé et plus loin, des jouets, des décorations ainsi que des barres de chocolat. Au fur et à mesure des arrêts, le grand coffre de son véhicule se remplit. On aura bientôt tout un salon ici ! , s'exclame-t-elle. Malgré la pluie battante, Valérie ne se décourage pas.

J’y vais toujours, même quand il neige. En réalité, c’est même mieux en hiver, parce que lorsque tout est gelé, les poubelles ne sentent pas!

Quel est le cadre légal ? La loi n’est pas très claire et il s’agit de l’interpréter au cas par cas , explique Alex De Boyrie, avocat criminaliste à Toronto. Une fois qu’un magasin met ses déchets dans un endroit qui est accessible au public, il ne s'attend pas à ce que les déchets demeurent privés explique-t-il. Par contre, l’avocat torontois ajoute que si la benne est verrouillée et que vous cassez le cadenas pour y accéder, vous pouvez être accusé de délit .

Mener une enquête

Agile pour se hisser sur les énormes caisses, Valérie arbore un chandail avec l'inscription Vétérans du Canada , qui rappelle son passé de militaire. Atteinte d'un trouble de stress post-traumatique, Valérie est aujourd’hui en incapacité de travail. Ce passe-temps est pour elle une façon de s’occuper les mains et l’esprit.

En fouillant pour chercher des objets utiles, je dois analyser, je dois réfléchir, j’ai l’impression de mener une enquête , dit-elle. Je pense directement à qui ça pourrait servir et je suis heureuse de me sentir utile.

Après être passé par deux centres commerciaux et une dizaine de conteneurs, le coffre de Valérie est désormais rempli. Le dernier conteneur à l'arrière d’un magasin pour animaux est particulièrement garni : six sacs de nourriture pour chiens, dont un seul ouvert, des jouets en bon état et de la litière.

Ouvrir en mode plein écran Le coffre arrière de la fourgonnette de Valerie Binet est plein à la fin de la soirée. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

La date limite de consommation vérifiée, elle donnera ses trouvailles à un refuge pour animaux.

Le sourire aux lèvres, la glaneuse affirme que ce qui est chouette, c’est que chaque soirée est une bonne soirée.