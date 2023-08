Des évacués des T.N.-O. réunis avec leurs animaux de compagnie à Calgary

Des personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest en raison de violents feux de forêt ont été réunies lundi avec leurs animaux de compagnie, qui ont été évacués à leur tour pour retrouver leurs propriétaires.

Il y avait beaucoup de sourires et quelques larmes versées lundi sur une piste d'atterrissage privée de Calgary après qu'un groupe de personnes des Territoires du Nord-Ouest a été réuni avec ses animaux de compagnie.

L’avion qui venait de se poser sur le tarmac, en provenance de Yellowknife, transportait notamment à bord plusieurs chats, un chien et deux serpents, dont les propriétaires se trouvent en Alberta.

Le vol devait continuer vers Vancouver pour livrer d'autres animaux de compagnie à leurs propriétaires évacués dans cette ville.

Dans la salle des arrivées, Tyler Brockway attendait impatiemment, aux côtés de sa mère et de son frère, que des agents au sol fassent sortir ses deux chats de l’appareil. Voici Willow et voici Jasper, ce sont mes bébés , dit-elle, visiblement émue. Il a été très difficile de les quitter.

Ouvrir en mode plein écran Parmi les animaux de compagnie évacués en Alberta figuraient plusieurs chats, un chien et deux serpents. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman

Devant l’urgence de la situation à cause des feux de forêt menaçant leurs communautés, de nombreux résidents ont été contraints d’évacuer à la hâte les Territoires du Nord-Ouest, laissant derrière eux, à leur corps défendant, leurs animaux de compagnie.

Élan solidaire

Personne ne veut laisser derrière lui un animal de compagnie qui lui est cher, c'est pourquoi nous sommes ravis de réunir les gens avec leurs animaux , indique dans un communiqué Wings of Rescue, un organisme américain à but non lucratif, qui a affrété l’avion en collaboration avec Vétérinaires sans frontières.

Nous livrons également plusieurs tonnes de nourriture pour animaux à Yellowknife , ajoute l’organisme.

Ouvrir en mode plein écran En compagnie de sa nièce Ariyah Breckett, Beacky Bain, de l’organisme Alberta Lost Pet Locator and Rescue Society, s'est notamment chargée de conduire certains animaux à Red Deer pour aider à retrouver leurs propriétaires évacués là-bas. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman/CBC

Michelle Tuma, qui affirme qu'elle est la dernière vétérinaire restée dans la capitale des T.N.-O., était présente pour les retrouvailles. Elle est heureuse d’avoir prêté main-forte à l’initiative : C'était une évidence pour moi de soutenir ma communauté, ma ville natale.

Beacky Bain, de l’organisme Alberta Lost Pet Locator and Rescue Society, a également apporté son soutien, en conduisant certains animaux à Red Deer pour aider à retrouver leurs propriétaires évacués là-bas. Je ne peux même pas imaginer ce que les familles traversent [en vivant sans leurs animaux de compagnie] , dit-elle. Alors, si je peux les aider, je le ferai.

Avec les informations de Colleen Underwood