YQM Country Fest 2023 : Dieppe se dit prête à accueillir 20 000 festivaliers

Le YQM Country Fest 2023 débute jeudi, à Dieppe, pour la deuxième année consécutive. Jusqu’à 20 000 festivaliers sont attendus pour voir les stars Morgan Wallen, Keith Urban, Thomas Rhett et plusieurs autres. La ville et les organisateurs de l’événement se disent prêts.

Afin de faire face à l’achalandage prévu, certaines rues qui entourent le site MusiquArt seront fermées de 10 h jusqu’à minuit et demi, de jeudi à samedi. Les changements à venir à la circulation routière sont affichés sur le site web de la ville (Nouvelle fenêtre).

La gestionnaire du patrimoine et partenariats à la Ville de Dieppe, Pauline Cormier, affirme que la ville a appris des erreurs de l’an dernier et est prête à rectifier le tir.

Il y a beaucoup de logistique, mais ça va très bien , confirme-t-elle. Le plan de circulation, c’est certain qu’on l’a amélioré un peu. Cette année, on a ajouté une zone de débarquement, devant le marché de Dieppe.

Pauline Cormier, gestionnaire au service des loisirs de Dieppe. (Photo d'archive)

Un contrôle de la circulation sera fait dans les stationnements appartenant à la ville. Les voitures stationnées dans des endroits interdits pourraient être remorquées.

Un changement d’horaire et de route est aussi prévu pour le transport en commun de Dieppe et la piste de marche située à l’UNIplex est fermée pour toute la durée du festival.

Des améliorations ont également été apportées sur le site MusiquArt : des petits sentiers, des ajouts de graviers devant la scène, l’ajout de clôture permanente , énumère Pauline Cormier. On a appris, et je pense que ça va très bien aller pour une deuxième édition.

La ville de Dieppe n’a pas embauché plus de personnel pour la tenue de cet événement, souligne Pauline Cormier, puisque les promoteurs s’en sont chargés. Les services municipaux, fédéraux ainsi que la GRC font front commun pour assurer la sécurité du public ce week-end.

À la veille des festivités

La tenue de ce mégaspectacle country est une grande fierté, pour le promoteur du festival YQM Country Fest, Samuel Bourgeois.

On a hâte pour les gens de venir en fin de semaine puis d’avoir du plaisir avec ce qu’on a préparé pour eux , dit-il.

Samuel Bourgeois, promoteur du festival YQM Country Fest, le 22 août 2023.

Pauline Cormier ajoute que la totalité des hôtels affiche complet, et ce, jusqu’à Miramichi.

C’est certain que l’impact économique va être gros, pas juste pour Dieppe, mais pour toute la province , avance-t-elle.

Côté météo, les festivaliers n’ont pas à s’inquiéter. À moins d’orages violents, le rendez-vous ne sera pas annulé.

De la pluie est annoncée ce week-end, mais Environnement Canada indique pour l’instant que les averses doivent ralentir en soirée.

Je pense que tous les gens de la province doivent avoir des bottes et un manteau de pluie, parce qu’il a mouillé assez cet été , dit Pauline Cormier en plaisantant.

Le voisinage se prépare

Ce n’est pas que les employés de la ville et les organisateurs qui se préparent pour le festival. Comme l’an dernier, les gens qui habitent dans le secteur auront droit à de la musique, mais aussi à beaucoup de circulation.

C’est sûr que ça amène plein de monde alentour, mais c’est bon pour Dieppe, c’est au centre-ville , dit Shirley Chiasson.

Des participants au festival YQM en 2022.

J’ai une garderie, mais je ferme pour ces deux jours-là parce que je trouve que c’est plaisant de pouvoir en profiter au maximum avec tout ce qui se passe alentour , dit pour sa part Julie Poirier.

L’année passée c’était plaisant puis j’espère que ça va être chaque année. Je m’assois dehors et j’écoute la musique.

Toutefois, ce n’est pas tous les résidents qui se réjouissent à l’idée de cet événement, certains ont des inquiétudes.

Alfred Gould est l’un d’eux. Il a eu une mauvaise expérience l’an dernier. Il y a des moments où c’était difficile, mais ç’a été amélioré beaucoup , partage-t-il. Je suis certain que tous les problèmes n’ont pas tous été pris garde.

Samuel Bourgeois se fait rassurant. Il y a quelque chose qu’on a changé pour améliorer pour tout le monde. Puis, on a eu un an à se regrouper à faire ça , dit-il. On a hâte de mettre ça en exécution, jeudi.

